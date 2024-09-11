Истребитель Су-30СМ исчез возле Севастополя после ракетных пусков - СМИ

Вечером 10 сентября истребитель Су-30СМ исчез с радаров во время пусков ракет Х-31П по материковой Украине. На месте исчезновения найдено масляное пятно и обломки, проводятся поисково-спасательные работы. Об этом пишет «Крымский ветер», передает УНН.

«По данным нашего источника в ВСУ, минувшей ночью недалеко от Севастополя исчез истребитель Су-30СМ», - говорится в сообщении „Крымского ветра“.

Исчез самолет 10 сентября около 23:42.

Су-30СМ вместе с Су-35, находясь над морем к северу от Севастополя, проводили пуски ракет Х-31П по материковой Украине.

Отмечается, что Су-30СМ выпустил 4 ракеты из 6 доступных, после чего исчез с экрана радаров. Истребитель базировался на аэродроме в Крымске (краснодарский край рф).

На месте его исчезновения начали спасательно-поисковые работы. В операции участвовали вертолеты Ми-8 и Ка-27 с аэродрома чф рф в Каче.

Было найдено масляное пятно диаметром около 3 км, а также обломки самолета, в частности крыло. Впрочем поднять ничего не смогли.