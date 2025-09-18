Вимагав повернути подарований телефон: під Києвом чоловік у салоні краси погрожував колишній гранатою

$41.190.02
12:49 • 3684 перегляди
Контрнаступ на Донецькому напрямку: Сили оборони звільнили 7 населених пунктів, ще 9 очищені від рф
10:41 • 10697 перегляди
Діпстрайк на 1400 км: дрони СБУ вдарили по заводу "Газпрома" у Башкортостані - джерела
Ексклюзив
09:39 • 18945 перегляди
Крипторинок США 2.0: як змінився американський підхід до регулювання цифрових активів і що це означає для України
09:29 • 13704 перегляди
Нардепи підтримали створення Єдиної інформаційної системи соціальної сфери: як вона функціонуватиме
08:50 • 13673 перегляди
Гуманітарну допомогу скрапленим газом цього сезону отримуватиме ще одна область: що відомо
Ексклюзив
18 вересня, 07:58 • 22850 перегляди
Кібербезпека в Україні: нові схеми шахрайства та як себе захистити
18 вересня, 06:08 • 14506 перегляди
Окупантів у центрі Куп'янська немає - ЦПД РНБО
17 вересня, 19:21 • 43138 перегляди
Дебютні голи, тривоги та груба помилка “Кривбасу”: результат перших матчів 1/16 Кубку УкраїниVideo
17 вересня, 17:46 • 43043 перегляди
Прослушка в кабінеті мера Львова Садового: СБУ розпочало кримінальне провадження
17 вересня, 16:51 • 33105 перегляди
Монети номіналом 10 копійок почнуть вилучати з обігу вже з жовтня - НБУ
Нічний обстріл Полтавщини призвів до затримки пасажирських потягів: в УЗ назвали рейси18 вересня, 04:20 • 4088 перегляди
YouTube став лідером медіаіндустрії США і робить ставку на ШІ для створення контенту18 вересня, 05:59 • 19956 перегляди
Світло "Аптеки" у темряві війни: історії фармацевтів, які тримають свій власний фронтPhoto08:58 • 18296 перегляди
10-річний хлопчик понад рік доглядав двох братів з генетичним захворюванням: прокуратура ініціювала розслідування щодо соцслужб09:16 • 9318 перегляди
Законодавчий "щит" для компаній оборонного комплексу чи практично провал через одне невірне рішення?11:39 • 10113 перегляди
Світло "Аптеки" у темряві війни: історії фармацевтів, які тримають свій власний фронтPhoto08:58 • 18476 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Олександр Сирський
Владислав Косіняк-Камиш
Кір Стармер
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Польща
Донецька область
YouTube став лідером медіаіндустрії США і робить ставку на ШІ для створення контенту18 вересня, 05:59 • 20093 перегляди
Кіану Рівз таємно одружився з художницею Александрою Грант під час літньої подорожі Європою17 вересня, 18:36 • 22872 перегляди
Відомий продюсер Бейонсе та Дрейка раптово помер у нью-йоркській квартирі17 вересня, 17:52 • 23266 перегляди
Aston Martin та Egg створюють люксовий дитячий візочок за $3000Photo17 вересня, 17:24 • 21913 перегляди
Coachella 2026 оголосила хедлайнерів: Бібер, Карпентер, Karol G та Anyma16 вересня, 14:15 • 51266 перегляди
ChatGPT
Економіст (журнал)
Eurofighter Typhoon
Мі-8
Іскандер (ОТРК)

Вимагав повернути подарований телефон: під Києвом чоловік у салоні краси погрожував колишній гранатою

Київ • УНН

 • 90 перегляди

На Київщині правоохоронці повідомили про підозру чоловіку, який погрожував гранатою колишній дівчині в приміщенні одного із закладів Ірпеня. Він намагався забрати ґаджет, подарований раніше, і йому загрожує до семи років позбавлення волі.

Вимагав повернути подарований телефон: під Києвом чоловік у салоні краси погрожував колишній гранатою

У Київській області правоохоронці повідомили про підозру чоловіку, який погрожував гранатою колишній дівчині. Про це пише УНН з посиланням на поліцію Київщини.

Чоловік у приміщенні одного із закладів міста Ірпінь, погрожуючи небезпечним предметом, намагався забрати ґаджет у колишньої дівчини. За скоєне йому загрожує до семи років позбавлення волі 

- повідомили правоохоронці.

Днями в Ірпіні до правоохоронців звернулася працівниця одного з місцевих салонів краси. Встановлено, що зловмисник, погрожуючи гранатою, вимагав від місцевої мешканки віддати мобільний телефон, який він їй подарував раніше.

Правоохоронці затримали фігуранта у процесуальному порядку та помістили його до ізолятора тимчасового тримання.

Слідчі за процесуального керівництва Бучанської окружної прокуратури повідомили зловмиснику про підозру за фактом хуліганства, вчиненого із застосуванням предмета, заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень (ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України) 

- повідомили в поліції.

Доповнення

У столичній квартирі вибухнула граната: загинули 38-річний власник помешкання та його 46-річний знайомий, ще одного 48-річного чоловіка госпіталізували. У поліції відкрили кримінальне провадження.

В одній з одеських багатоповерхівок вибухнула граната, загинув 52-річний чоловік.

Павло Зінченко

Кримінал та НП
Київська область
Одеса