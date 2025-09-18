Вимагав повернути подарований телефон: під Києвом чоловік у салоні краси погрожував колишній гранатою

У Київській області правоохоронці повідомили про підозру чоловіку, який погрожував гранатою колишній дівчині. Про це пише УНН з посиланням на поліцію Київщини.

Чоловік у приміщенні одного із закладів міста Ірпінь, погрожуючи небезпечним предметом, намагався забрати ґаджет у колишньої дівчини. За скоєне йому загрожує до семи років позбавлення волі - повідомили правоохоронці.

Днями в Ірпіні до правоохоронців звернулася працівниця одного з місцевих салонів краси. Встановлено, що зловмисник, погрожуючи гранатою, вимагав від місцевої мешканки віддати мобільний телефон, який він їй подарував раніше.

Правоохоронці затримали фігуранта у процесуальному порядку та помістили його до ізолятора тимчасового тримання.

Слідчі за процесуального керівництва Бучанської окружної прокуратури повідомили зловмиснику про підозру за фактом хуліганства, вчиненого із застосуванням предмета, заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень (ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України) - повідомили в поліції.

