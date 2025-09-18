Требовал вернуть подаренный телефон: под Киевом мужчина в салоне красоты угрожал бывшей гранатой

В Киевской области правоохранители сообщили о подозрении мужчине, который угрожал гранатой бывшей девушке. Об этом пишет УНН со ссылкой на полицию Киевщины.

Мужчина в помещении одного из заведений города Ирпень, угрожая опасным предметом, пытался забрать гаджет у бывшей девушки. За содеянное ему грозит до семи лет лишения свободы - сообщили правоохранители.

На днях в Ирпене к правоохранителям обратилась сотрудница одного из местных салонов красоты. Установлено, что злоумышленник, угрожая гранатой, требовал от местной жительницы отдать мобильный телефон, который он ей подарил ранее.

Правоохранители задержали фигуранта в процессуальном порядке и поместили его в изолятор временного содержания.

Следователи при процессуальном руководстве Бучанской окружной прокуратуры сообщили злоумышленнику о подозрении по факту хулиганства, совершенного с применением предмета, заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений (ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины) - сообщили в полиции.

