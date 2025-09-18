$41.190.02
Требовал вернуть подаренный телефон: под Киевом мужчина в салоне красоты угрожал бывшей гранатой

Киев • УНН

 • 410 просмотра

В Киевской области правоохранители сообщили о подозрении мужчине, который угрожал гранатой бывшей девушке в помещении одного из заведений Ирпеня. Он пытался забрать гаджет, подаренный ранее, и ему грозит до семи лет лишения свободы.

Требовал вернуть подаренный телефон: под Киевом мужчина в салоне красоты угрожал бывшей гранатой

В Киевской области правоохранители сообщили о подозрении мужчине, который угрожал гранатой бывшей девушке. Об этом пишет УНН со ссылкой на полицию Киевщины.

Мужчина в помещении одного из заведений города Ирпень, угрожая опасным предметом, пытался забрать гаджет у бывшей девушки. За содеянное ему грозит до семи лет лишения свободы 

- сообщили правоохранители.

На днях в Ирпене к правоохранителям обратилась сотрудница одного из местных салонов красоты. Установлено, что злоумышленник, угрожая гранатой, требовал от местной жительницы отдать мобильный телефон, который он ей подарил ранее.

Правоохранители задержали фигуранта в процессуальном порядке и поместили его в изолятор временного содержания.

Следователи при процессуальном руководстве Бучанской окружной прокуратуры сообщили злоумышленнику о подозрении по факту хулиганства, совершенного с применением предмета, заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений (ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины) 

- сообщили в полиции.

Дополнение

В столичной квартире взорвалась граната: погибли 38-летний владелец квартиры и его 46-летний знакомый, еще один 48-летний мужчина госпитализирован. В полиции открыли уголовное производство.

В одной из одесских многоэтажек взорвалась граната, погиб 52-летний мужчина.

Павел Зинченко

Криминал и ЧП
Киевская область
Одесса