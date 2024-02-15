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Вимагав хабар за безперешкодне вивезення антикваріату за межі України: затримано чиновника МКІП

Вимагав хабар за безперешкодне вивезення антикваріату за межі України: затримано чиновника МКІП

Київ • УНН

 • 22295 перегляди

Чиновник Міністерства культури та інформаційної політики України був затриманий за отримання хабара у розмірі 3300 доларів США за незаконне сприяння у вивезенні антикварної зброї за межі України без дозвільних документів.

У столиці викрито посадовця Міністерства культури та інформаційної політики України, - він був затриманий під час одержання хабаря за сприяння у вивезенні антикварної холодної зброї за межі України, передає УНН.

Деталі

У Києві викрито посадовця Міністерства культури та інформаційної політики України викрито на вимаганні та одержанні 3300$ за сприяння у безперешкодному вивезенні антикваріату за кордон.

Чиновник вимагав хабар за здійснення впливу на третіх осіб для безперешкодного вивезення антикварної холодної зброї за межі України, поза митним контролем, без дозвільних документів та огляду.

Посадовця затримали у порядку ст. 208 КПК України під час отримання другої частини коштів у розмірі 3000$. Іншу частину суми – 300$ затриманий отримав раніше. 

- ідеться у повідомленні.

Наразі фігуранту готується повідомлення про підозру та вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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Корупціонеру загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо

Посадовців державної служби з питань праці затримали за вимагання півмільйона гривень від підприємства за уникнення позапланової перевірки.

Посадовиці Державної податкової служби у Харківській області повідомлено про підозру у підбурюванні до дачі хабара та вимаганні неправомірної вигоди у розмірі 55 000 доларів від представника юридичної особи.

Ігор Тележніков

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