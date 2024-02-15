Вымогал взятку за беспрепятственный вывоз антиквариата за пределы Украины: задержан чиновник МКИП
Киев • УНН
Чиновник Министерства культуры и информационной политики Украины был задержан за получение взятки в размере 3300 долларов США за незаконное содействие в вывозе антикварного оружия за пределы Украины без разрешительных документов.
В столице разоблачен чиновник Министерства культуры и информационной политики Украины, - он был задержан во время получения взятки за содействие в вывозе антикварного холодного оружия за пределы Украины, передает УНН.
Детали
В Киеве разоблачен чиновник Министерства культуры и информационной политики Украины разоблачен на вымогательстве и получении 3300$ за содействие в беспрепятственном вывозе антиквариата за границу.
Чиновник требовал взятку за оказание влияния на третьих лиц для беспрепятственного вывоза антикварного холодного оружия за пределы Украины, вне таможенного контроля, без разрешительных документов и осмотра.
Чиновника задержали в порядке ст. 208 УПК Украины во время получения второй части средств в размере 3000$. Другую часть суммы - 300$ задержанный получил ранее.
Сейчас фигуранту готовится сообщение о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
Коррупционеру грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Напомним,
Чиновников государственной службы по вопросам труда задержали за вымогательство полмиллиона гривен от предприятия за избежание внеплановой проверки.
Должностному лицу Государственной налоговой службы в Харьковской области сообщено о подозрении в подстрекательстве к даче взятки и вымогательстве неправомерной выгоды в размере 55 000 долларов от представителя юридического лица.
Вымогал взятку за беспрепятственный вывоз антиквариата за пределы Украины: задержан чиновник МКИП
Чиновник Министерства культуры и информационной политики Украины был задержан за получение взятки в размере 3300 долларов США за незаконное содействие в вывозе антикварного оружия за пределы Украины без разрешительных документов.
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