Вымогал взятку за беспрепятственный вывоз антиквариата за пределы Украины: задержан чиновник МКИП

В столице разоблачен чиновник Министерства культуры и информационной политики Украины, - он был задержан во время получения взятки за содействие в вывозе антикварного холодного оружия за пределы Украины, передает УНН.

Детали

В Киеве разоблачен чиновник Министерства культуры и информационной политики Украины разоблачен на вымогательстве и получении 3300$ за содействие в беспрепятственном вывозе антиквариата за границу.

Чиновник требовал взятку за оказание влияния на третьих лиц для беспрепятственного вывоза антикварного холодного оружия за пределы Украины, вне таможенного контроля, без разрешительных документов и осмотра.

Чиновника задержали в порядке ст. 208 УПК Украины во время получения второй части средств в размере 3000$. Другую часть суммы - 300$ задержанный получил ранее. - говорится в сообщении.

Сейчас фигуранту готовится сообщение о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Коррупционеру грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним,

Чиновников государственной службы по вопросам труда задержали за вымогательство полмиллиона гривен от предприятия за избежание внеплановой проверки.

Должностному лицу Государственной налоговой службы в Харьковской области сообщено о подозрении в подстрекательстве к даче взятки и вымогательстве неправомерной выгоды в размере 55 000 долларов от представителя юридического лица.