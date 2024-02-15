Вымогал взятку за беспрепятственный вывоз антиквариата за пределы Украины: задержан чиновник МКИП

Эксклюзив
На территории беларуси не наблюдаются признаки создания ударных группировок войск рф - Демченко
  •  100514 просмотра

На территории беларуси не наблюдаются признаки создания ударных группировок войск рф - Демченко

Эксклюзив
Возможное вмешательство директора юрдепартамента НБУ Зимы в работу ФГВФЛ может иметь серьезные последствия - адвокат
14.02.24  •  170398 просмотра

Возможное вмешательство директора юрдепартамента НБУ Зимы в работу ФГВФЛ может иметь серьезные последствия - адвокат

Эксклюзив
Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: есть результаты психиатрической экспертизы в отношении депутата Батрина
14.02.24  •  201728 просмотра

Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: есть результаты психиатрической экспертизы в отношении депутата Батрина

Эксклюзив
Президент УСПП призвал назвать фамилии налоговиков, которые вредят бизнесу
14.02.24  •  173191 просмотра

Президент УСПП призвал назвать фамилии налоговиков, которые вредят бизнесу

Эксклюзив
Фирмы, которые поставляли продукты в армию еще со времен януковича, любые изменения к лучшему в этой сфере воспринимают как удар по их монополии - военный эксперт
14.02.24  •  171832 просмотра

Фирмы, которые поставляли продукты в армию еще со времен януковича, любые изменения к лучшему в этой сфере воспринимают как удар по их монополии - военный эксперт

Эксклюзив
Директор юрдепартамента НБУ имел конфликт интересов при рекомендациях ФГВФЛ об отзыве исков банка "Конкорд"
13.02.24  •  196019 просмотра

Директор юрдепартамента НБУ имел конфликт интересов при рекомендациях ФГВФЛ об отзыве исков банка "Конкорд"

Эксклюзив
ФГВФЛ пошел против интересов вкладчиков, выполнив незаконную рекомендацию директора юрдепартамента НБУ Зимы - юрист
12.02.24  •  238739 просмотра

ФГВФЛ пошел против интересов вкладчиков, выполнив незаконную рекомендацию директора юрдепартамента НБУ Зимы - юрист

Эксклюзив
Это спланированная кампания, поскольку очень много однотипных сообщений - политолог об информационной атаке на Минобороны и ГОТ
12.02.24  •  242997 просмотра

Это спланированная кампания, поскольку очень много однотипных сообщений - политолог об информационной атаке на Минобороны и ГОТ

Эксклюзив
Неделя будет напряженной: гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 – 18 февраля
12.02.24  •  228206 просмотра

Неделя будет напряженной: гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 – 18 февраля

Эксклюзив
Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог
09.02.24  •  326500 просмотра

Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
Вымогал взятку за беспрепятственный вывоз антиквариата за пределы Украины: задержан чиновник МКИП

Вымогал взятку за беспрепятственный вывоз антиквариата за пределы Украины: задержан чиновник МКИП

Киев  •  УНН

15 февраль 2024, 16:33  •  1180 просмотра

Read in English

Чиновник Министерства культуры и информационной политики Украины был задержан за получение взятки в размере 3300 долларов США за незаконное содействие в вывозе антикварного оружия за пределы Украины без разрешительных документов.

В столице разоблачен чиновник Министерства культуры и информационной политики Украины, - он был задержан во время получения взятки за содействие в вывозе антикварного холодного оружия за пределы Украины, передает УНН.

Детали

В Киеве разоблачен чиновник Министерства культуры и информационной политики Украины разоблачен на вымогательстве и получении 3300$ за содействие в беспрепятственном вывозе антиквариата за границу.

Чиновник требовал взятку за оказание влияния на третьих лиц для беспрепятственного вывоза антикварного холодного оружия за пределы Украины, вне таможенного контроля, без разрешительных документов и осмотра.

Чиновника задержали в порядке ст. 208 УПК Украины во время получения второй части средств в размере 3000$. Другую часть суммы - 300$ задержанный получил ранее. 

- говорится в сообщении.

Сейчас фигуранту готовится сообщение о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Коррупционеру грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним,

Чиновников государственной службы по вопросам труда задержали за вымогательство полмиллиона гривен от предприятия за избежание внеплановой проверки.

Должностному лицу Государственной налоговой службы в Харьковской области сообщено о подозрении в подстрекательстве к даче взятки и вымогательстве неправомерной выгоды в размере 55 000 долларов от представителя юридического лица.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

Криминал и ЧП
Вимагав хабар за безперешкодне вивезення антикваріату за межі України: затримано чиновника МКІП
Extorted a bribe for unimpeded export of antiques outside Ukraine: an official of the Ministry of Culture of Ukraine detained
Новости по теме

Вымогал взятку за беспрепятственный вывоз антиквариата за пределы Украины: задержан чиновник МКИП

Чиновник Министерства культуры и информационной политики Украины был задержан за получение взятки в размере 3300 долларов США за незаконное содействие в вывозе антикварного оружия за пределы Украины без разрешительных документов.

Криминал и ЧП •   •  1180 просмотра
Вымогал взятку за беспрепятственный вывоз антиквариата за пределы Украины: задержан чиновник МКИП

Накапливает силы под Ореховым: враг, вероятно, готовит новое наступление на Запорожском направлении

российские войска развернули большую группу в направлении Ореховского в Запорожской области, чем в Авдеевке, и, вероятно, пытаются достичь успеха с помощью штурмовых операций.

Война •   •  4248 просмотра
Накапливает силы под Ореховым: враг, вероятно, готовит новое наступление на Запорожском направлении

Нардеп Дмитрук внес залог за монаха Киево-Печерской Лавры Павла Музычука

Народный депутат Дмитрук внес залог за монаха Киево-Печерской лавры Павла Музычука, которого обвиняют в оправдании российской агрессии против Украины.

Политика •   •  4989 просмотра
Нардеп Дмитрук внес залог за монаха Киево-Печерской Лавры Павла Музычука

В Мюнхене на конференции по безопасности США будут противостоять политическим потрясениям, вызванным Трампом - СМИ

На Мюнхенской конференции по безопасности официальные лица США будут уверять союзников в преданности НАТО на фоне политической нестабильности, вызванной Трампом.

Новости Мира •   •  3788 просмотра
В Мюнхене на конференции по безопасности США будут противостоять политическим потрясениям, вызванным Трампом - СМИ

В рф суд заочно арестовал актера Алексея Панина за "оправдание терроризма"

московский суд заочно арестовал актера Алексея Панина за оправдание терроризма из-за поста в социальных сетях о взрыве на Крымском мосту.

Новости Мира •   •  4670 просмотра
В рф суд заочно арестовал актера Алексея Панина за "оправдание терроризма"

В Польше откроют учебно-тренировочный центр Украина-НАТО - Столтенберг

НАТО создаст в Польше совместный учебный центр, который поможет украинским военным обмениваться опытом с западными партнерами и тренироваться по стандартам НАТО, поскольку Киев стремится к членству в Альянсе.

Война •   •  9810 просмотра
В Польше откроют учебно-тренировочный центр Украина-НАТО - Столтенберг

Глава Пентагона вернулся к работе после лечения

Министр обороны США Ллойд Остин вернулся к исполнению своих обязанностей в Пентагоне после того, как был выписан из больницы и прошел реабилитацию.

Новости Мира •   •  5678 просмотра
Глава Пентагона вернулся к работе после лечения

ССО показали зачистку наблюдательных постов врага на Южном направлении

Украинские спецназовцы с помощью беспилотника уничтожили командный пункт, наблюдательный пункт и склад боеприпасов противника в Херсонской области, после чего зачистили территорию.

Война •   •  8315 просмотра
ССО показали зачистку наблюдательных постов врага на Южном направлении

Украина будет не только покупать, но и использовать турецкие истребители пятого поколения KAAN - посол

Посол Украины заявил, что Киев хочет купить и помочь в разработке двигателей для турецких истребителей пятого поколения KAAN.

Война •   •  12186 просмотра
Украина будет не только покупать, но и использовать турецкие истребители пятого поколения KAAN - посол

Галущенко обсудил с заместителем Блинкена сотрудничество Украины и США в атомной отрасли

Соединенные Штаты продолжат поддерживать энергетический сектор Украины и будут способствовать диверсификации поставок ядерного топлива, заявил Джеффри Пайетт.

Экономика •   •  10165 просмотра
Галущенко обсудил с заместителем Блинкена сотрудничество Украины и США в атомной отрасли