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Вимагав 160 тис. грн хабаря: директору департаменту "Укрнафти" Садовому повідомлено про підозру

Київ • УНН

 • 20976 перегляди

Директора департаменту ПАТ "Укрнафта" звинуватили у вимаганні 160 тис. грн за сприяння в укладанні договорів землекористування.

Вимагав 160 тис. грн хабаря: директору департаменту "Укрнафти" Садовому повідомлено про підозру

Директору департаменту ПАТ "Укрнафта" повідомлено про підозру у вимаганні 160 тис. грн за допомогу в оформленні договорів користування землею. Про це УНН повідомляє з посиланням на Офіс Генпрокурора.

За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру директору одного з департаментів ПАТ "Укрнафта" в одержанні неправомірної вигоди за вплив на посадових осіб компанії, уповноважених на укладання договорів користування земельними ділянками компанії (ч. 3 ст. 369-2 КК України)

- йдеться в повідомленні.

Як повідомили журналісту УНН власні джерела, мова йде про начальника управління по роботі з персоналом "Укрнафти" Ігоря Садового.

Повідомляється, що за даними слідства, підозрюваний, обіймаючи посаду начальника управління ПАТ "Укрнафта", у 2018 році запропонував своїй знайомій за її власні кошти користуватись та здійснювати обробку 30 га землі, яка перебуває у володінні та розпорядженні управління "Полтаванафтогаз" ПАТ "Укрнафта".

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Офіс генерального прокурора також інформує, що підозрюваний запропонував жінці сплачувати йому особисто 80 тис. грн в якості щорічного платежу за користування землею. У 2022 році через проблеми зі збором врожаю жінка не виплатила посадовцю 80 тис грн за користування земельними ділянками. Після цього він почав надсилати їй у месенджері повідомлення, погрожуючи забрати землю та перешкоджати у зборі врожаю.

Окрім того, повідомляється, що користуючись цими ділянками, жінка неодноразово просила посадовця укласти з нею офіційний договір, який би закріпив її право на користування землею. Однак чоловік наголошував, що достатньо плати йому особисто та запевняв, що не буде ніяких проблем.

Під час чергової зустрічі у грудні 2023 року жінка знову ініціювала процес офіційного оформлення її права на користування землею. На вказану пропозицію чоловік повідомив, що спочатку жінка має сплатити йому особисто 160 тис грн за користування ділянками за 2022-2023 роки, а вже потім він допоможе їй і домовиться з уповноваженими особами про укладення з нею договорів на оренду землі

- йдеться в повідомленні. 

Неправомірну вигоду підозрюваний отримував у кілька етапів. Правоохоронці затримали його в порядку ст. 208 КПК України під час отримання другої частини - 80 тис грн. Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

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Анна Мурашко

Анна Мурашко

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