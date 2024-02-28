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The Guardian

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Колишню посадовицю Мінагрополітики, яку викрили на хабарі, засудили до 8 років тюрми

Київ • УНН

 • 25469 перегляди

Колишнього керівника департаменту міністерства аграрної політики України засуджено до 8 років ув'язнення за отримання хабара у розмірі 150 000 доларів США.

Колишню посадовицю Мінагрополітики, яку викрили на хабарі, засудили до 8 років тюрми

Вищий антикорупційний суд засудив до восьми років позбавлення волі начальницю відділу міністерства аграрної політики та продовольства України, яку було викрито на хабарі. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу САП.

Колегія суддів ВАКС оголосила вирок колишній начальниці відділу Міністерства аграрної політики та продовольства України, яку у серпні 2016 року було викрито на отриманні 150 тис. доларів США неправомірної вигоди у підприємця за погодження ліквідаційної маси під час проведення процедури банкрутства

- йдеться у повідомленні САП.

Заслухавши доводи сторін, суд погодився з позицією прокурора САП та визнав посадовицю винуватою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України (одержання хабара в особливо великому розмірі -ред.).

Їй призначено покарання у виді 8 років позбавлення волі, з неможливістю обіймати посади у державних органах строком на 3 роки та конфіскацією частини її майна. Йдеться про земельну ділянку площею 0,12 га, що розташована в Бородянському районі Київської області і автомобіль Mitsubishi Outlander, вказали в САП. 

Вирок Вищого антикорупційного суду набирає законної сили через тридцять днів з дня його проголошення, якщо його не буде оскаржено до Апеляційної палати ВАКС.

Махінації на медичних закупівлях: на хабарі викрили заступника голови Запорізької облради та місцевого депутата19.02.24, 20:14 • 32100 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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