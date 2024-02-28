Бывшую чиновницу Минагрополитики, которую разоблачили на взятке, приговорили к 8 годам тюрьмы

Высший антикоррупционный суд приговорил к восьми годам лишения свободы начальницу отдела министерства аграрной политики и продовольствия Украины, которая была разоблачена на взятке. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу САП.

Коллегия судей ВАКС объявила приговор бывшей начальнице отдела Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, которая в августе 2016 года была разоблачена на получении 150 тыс. долларов США неправомерной выгоды у предпринимателя за согласование ликвидационной массы при проведении процедуры банкротства - говорится в сообщении САП.

Заслушав доводы сторон, суд согласился с позицией прокурора САП и признал чиновницу виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 УК Украины (получение взятки в особо крупном размере -ред.).

Ей назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы, с невозможностью занимать должности в государственных органах сроком на 3 года и конфискацией части ее имущества. Речь идет о земельном участке площадью 0,12 га, расположенном в Бородянском районе Киевской области и автомобиле Mitsubishi Outlander, указали в САП.

Приговор Высшего антикоррупционного суда вступает в законную силу через тридцать дней со дня его провозглашения, если он не будет обжалован в Апелляционной палате ВАКС.

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