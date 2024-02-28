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Вымогал 160 тыс. грн взятки: директору департамента "Укрнафты" Садовому сообщено о подозрении

Вымогал 160 тыс. грн взятки: директору департамента "Укрнафты" Садовому сообщено о подозрении

Киев  •  УНН

28 февраля 2024, 09:59  •  10356 просмотра

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Директора департамента ПАО "Укрнафта" обвинили в вымогательстве 160 тыс. грн за содействие в заключении договоров землепользования.

Директору департамента ПАО "Укрнафта" сообщено о подозрении в вымогательстве 160 тыс. грн за помощь в оформлении договоров пользования землей. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Офис Генпрокурора.

Под процессуальным руководством Шевченковской окружной прокуратуры города Киева сообщено о подозрении директору одного из департаментов ПАО "Укрнафта" в получении неправомерной выгоды за влияние на должностных лиц компании, уполномоченных на заключение договоров пользования земельными участками компании (ч. 3 ст. 369-2 УК Украины)

- говорится в сообщении.

Как сообщили журналисту УНН собственные источники, речь идет о начальнике управления по работе с персоналом "Укрнафты" Игоре Садовом.

Сообщается, что по данным следствия, подозреваемый, занимая должность начальника управления ПАО "Укрнафта", в 2018 году предложил своей знакомой за ее собственные средства пользоваться и осуществлять обработку 30 га земли, которая находится во владении и распоряжении управления "Полтаванафтогаз" ПАО "Укрнафта".

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Офис генерального прокурора также информирует, что подозреваемый предложил женщине платить ему лично 80 тыс. грн в качестве ежегодного платежа за пользование землей. В 2022 году из-за проблем со сбором урожая женщина не выплатила чиновнику 80 тыс грн за пользование земельными участками. После этого он начал присылать ей в мессенджере сообщения, угрожая забрать землю и препятствовать в сборе урожая.

Кроме того, сообщается, что пользуясь этими участками, женщина неоднократно просила чиновника заключить с ней официальный договор, который бы закрепил ее право на пользование землей. Однако мужчина подчеркивал, что достаточно платы ему лично и уверял, что не будет никаких проблем.

Во время очередной встречи в декабре 2023 года женщина снова инициировала процесс официального оформления ее права на пользование землей. На указанное предложение мужчина сообщил, что сначала женщина должна заплатить ему лично 160 тыс грн за пользование участками за 2022-2023 годы, а уже потом он поможет ей и договорится с уполномоченными лицами о заключении с ней договоров на аренду земли

- говорится в сообщении. 

Неправомерную выгоду подозреваемый получал в несколько этапов. Правоохранители задержали его в порядке ст. 208 УПК Украины во время получения второй части - 80 тыс грн. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

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Анна Мурашко

Анна Мурашко

Криминал и ЧП
ukrainaУкраина
kievКиев
Вимагав 160 тис. грн хабаря: директору департаменту "Укрнафти" Садовому повідомлено про підозру
Director of Ukrnafta's department Sadovyi was served with a notice of suspicion for demanding UAH 160 thousand bribe
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Вымогал 160 тыс. грн взятки: директору департамента "Укрнафты" Садовому сообщено о подозрении

Директора департамента ПАО "Укрнафта" обвинили в вымогательстве 160 тыс. грн за содействие в заключении договоров землепользования.

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