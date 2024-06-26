Виїзне засідання антикорупційного комітету Ради у НАБУ може відбутися наступного тижня - нардеп

Точної дати, коли відбудеться виїзне засідання комітету ВР з питань антикорупційної політики в Національному антикорупційному бюро України поки немає, імовірно, його проведуть на наступному тижні. Про це в ексклюзивному коментарі УНН заявив нардеп, член комітету Анатолій Бурміч.

Немає дати, поки що ніхто не обговорював це питання. Я так думаю, що узгоджується в робочому порядку з НАБУ, ми ж не будемо брати штурмом його. І потім скажемо коли. Скоріше за все, на наступному тижні - сказав він.

Політичний експерт Володимир Цибулько в коментарі УНН зазначив, що якщо комітет знову скличе засідання, а директор НАБУ проігнорує його, то потрібно проводити парламентські слухання щодо роботи того чи іншого органу за участі представників Кабміну. Адже їх точно не можна буде ігнорувати.

Контекст

На минулому тижні директор НАБУ Семен Кривонос відмовився прийти на засідання комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики, щоб бути заслуханим щодо перебігу розслідування про витік інформації з НАБУ. Голова антикорупційного комітету Анастасія Радіна вважає, що відмова директора НАБУ прийти в комітет може бути пов’язана з виходом нового журналістського розслідування про можливі витоки інформації за участі безпосередньо Кривоноса.

У підсумку члени антикорупційного комітету вирішили провести виїзне засідання в НАБУ.

Додамо

Національне антикорупційне бюро України "відоме" своїм вмінням гучно оголосити про викриття чергової схеми та оголосити про підозру топчиновнику. Проте ці справи нерідко розвалюються у судах або ж навіть не доходять туди.

Наочним прикладом є кримінальні провадження проти ексміністра інфраструктури Володимира Омеляна. Обидві справи розвалилися у судах. Однак НАБУ не стало офіційно вибачатися перед ексміністром за незаконне кримінальне переслідування та псування ділової репутації.

Ще однією з нещодавніх "гучних" справ НАБУ, до якої виникає все більше питань, є кримінальне провадження проти вже колишнього міністра аграрної політики Миколи Сольського.

Справа антикорупціонерів стосується спору за земельні ділянки у Сумській області, однак, як виявилось, ані у нього, ані афілійованих осіб інкримінованої землі немає. Правоохоронці на запит УНН не стали уточнювати, чим саме в такому разі заволодів ексміністр. Понад те, детективи намагалися "злити" експертизу, яку самі ж і замовили і яка, вочевидь, мала свідчити про невинуватість Сольського. Утім, гучні заяви вже стали причиною зриву переговорів з поляками.