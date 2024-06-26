Выездное заседание антикоррупционного комитета Рады в НАБУ может состояться на следующей неделе - нардеп

Точной даты, когда состоится выездное заседание комитета ВР по вопросам антикоррупционной политики в Национальном антикоррупционном бюро Украины, пока нет, предположительно, его проведут на следующей неделе. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН заявил нардеп, член комитета Анатолий Бурмич.

Нет даты, пока никто не обсуждал этот вопрос. Я так думаю, что согласовывается в рабочем порядке с НАБУ, мы же не будем брать штурмом его. И потом скажем когда. Скорее всего, на следующей неделе - сказал он.

Политический эксперт Владимир Цыбулько в комментарии УНН отметил, что если комитет снова созовет заседание, а директор НАБУ проигнорирует его, то нужно проводить парламентские слушания по работе того или иного органа с участием представителей Кабмина. Ведь их точно нельзя будет игнорировать.

Контекст

На прошлой неделе директор НАБУ Семен Кривонос отказался прийти на заседание комитета Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики, чтобы быть заслушанным о ходе расследования об утечке информации из НАБУ. Председатель антикоррупционного комитета Анастасия Радина считает, что отказ директора НАБУ прийти в комитет может быть связан с выходом нового журналистского расследования о возможных утечках информации с участием непосредственно Кривоноса.

В итоге члены антикоррупционного комитета решили провести выездное заседание в НАБУ.

Добавим

Национальное антикоррупционное бюро Украины "известно" своим умением громко объявить о разоблачении очередной схемы и объявить о подозрении топ-чиновнику. Однако эти дела нередко разваливаются в судах или же даже не доходят туда.

Наглядным примером являются уголовные производства против экс-министра инфраструктуры Владимира Омеляна. Оба дела развалились в судах. Однако НАБУ не стало официально извиняться перед экс-министром за незаконное уголовное преследование и порчу деловой репутации.

Еще одним из недавних "громких" дел НАБУ, к которому возникает все больше вопросов, является уголовное производство против уже бывшего министра аграрной политики Николая Сольского.

Дело антикоррупционеров касается спора за земельные участки в Сумской области, однако, как оказалось, ни у него, ни аффилированных лиц инкриминируемой земли нет. Правоохранители по запросу УНН не стали уточнять, чем именно в таком случае завладел экс-министр. Более того, детективы пытались "слить" экспертизу, которую сами же и заказали и которая, очевидно, должна была свидетельствовать о невиновности Сольского. Впрочем, громкие заявления уже стали причиной срыва переговоров с поляками.