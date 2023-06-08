В'їзд до Херсону закритий: потрапити до міста можливо лише за спецперепустками - благодійна організація
Київ • УНН
КИЇВ. 9 червня. УНН. З четверга в'їзд до Херсону закритий, проїхати до міста можливо лише спецперепустками. Про це повідомила член благодійної організації "Help People" Тетяна Шепітько в своєму Instagram, пише УНН.
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"Друзі, в'їзд у Херсон закритий! Заїзд можливий лише за спецперепустками. Наша команда працює на місці та розробляє наразі детальний план евакуації з найбільш небезпечних зон.
Тут небезпечно. Обстріли у різних районах міста. Сьогодні та позавчора - у центральній частині міста", - зазначила вона.
Доповнення
Російські окупанти вчора обстріляли Херсон під час евакуації населення.
Прокуратура повідомляла про загиблого. Пізніше, в МВС зазначили, що кількість поранених зросло до 8.