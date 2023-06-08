Ворожий обстріл під час евакуації в Херсоні: є загибла людина та двоє травмованих
Київ • УНН
КИЇВ. 7 червня. УНН. Через ворожий обстріл Херсона під час проведення евакуації загинула цивільна особа, ще двоє людей отримали травми. В одному із сіл через обстріли травмовано четверо місцевих мешканців. Про це УНН повідомляє з посиланням на Офіс Генерального прокурора.
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«... розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1, 2 ст. 438 КК України)», - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що за даними слідства, 8 червня російські військові обстріляли обласний центр та населені пункти у Херсонському районі.
Цитата
«Через прицільні удари окупантів під час проведення евакуаційних заходів у місті загинула цивільна особа. Ще двоє людей отримали травми. Дані уточняються. В одному із сіл через обстріли травмовано четверо місцевих мешканців», - зазначається в повідомленні.
Також пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури.
Доповнення
Раніше повідомлялося, що через ворожий обстріл Херсона по місцях евакуації відомо про щонайменше трьох потерпілих: цивільну жінку, поліцейського та рятувальника.
У тимчасово окупованому місті Олешки, що на Херсонщині, російські загарбники обстріляли будівлю школи, де збиралися люди із затоплених домівок.