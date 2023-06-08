В Олешках росіяни обстріляли школу, де збиралися люди із затоплених домівок
Київ • УНН
КИЇВ. 7 червня. УНН. В тимчасово окупованому місті Олешки, що на Херсонщині, російські загарбники обстріляли будівлю школи, де збиралися люди із затоплених домівок. Про це повідомив міський голова Євген Рищук, передає УНН.
Цитата
"Тільки що орки обстріляли будівлю школи 2, де збиралися люди із затоплених домівок", - написав Рищук.
Доповнення
Російські окупанти сьогодні в обід обстріляли Херсон під час евакуації населення.
Нагадаємо
Середній рівень підтоплення у Херсонській області після підриву Каховської ГЕС на сьогоднішній ранок досяг 5,61 метра, приблизно дві третини затоплень - на лівобережжі.