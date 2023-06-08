росіяни обстріляли Херсон під час евакуації населення
Київ • УНН
КИЇВ. 8 червня. УНН. Російські окупанти сьогодні в обід обстріляли Херсон. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін в Telegram, пише УНН.
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За його словами, окупанти стріляли по прибережним територіям і центральній частині Херсона.
Як заявив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак у Telegram, армія рф відкрила вогонь по місту під час евакуації мирних жителів з підтоплених внаслідок підриву ГЕС територій.
“Триває евакуація людей, а в цей час росіяни обстрілюють Херсон. Звичайні терористи”, - написав Єрмак у Telegram.
Нагадаємо
Російські окупанти за минулу добу 34 рази обстріляли Херсонську область, двічі вдаривши при цьому по місту Херсон.
Сьогодні повідомлялося, що з робочою поїздкою на Херсонщині перебував Президент Володимир Зеленський.