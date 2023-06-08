Окупанти за добу 34 рази обстріляли Херсонську область
Київ • УНН
КИЇВ. 8 червня. УНН. Російські окупанти за добу 34 рази обстріляли Херсонську область, двічі вдаривши при цьому по місту Херсон, пише УНН з посиланням на інформацію очільника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.
Деталі
Так, за минулу добу противник здійснив – 34 обстріли, випустивши 193 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів" та БПЛА. По місту Херсон ворого випустив 2 снаряди.
Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області. Жертв та поранених серед цивільних осіб немає.
Доповнення
6 червня 2023 року близько 3:00 російські військові підірвали греблю Каховської ГЕС на Херсонщині. Каховська ГЕС через підрив повністю зруйнована і відновленню не підлягає.
росіяни на тимчасово підконтрольних їм затоплених територіях Херсонської області кинули людей напризволяще. Місцева окупаційна "влада" ігнорує прохання про допомогу сама і не дозволяє це робити волонтерам.