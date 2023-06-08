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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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Оккупанты за сутки 34 раза обстреляли Херсонскую область

Киев • УНН

 • 327334 просмотра

КИЕВ. 8 июня. УНН. Российские оккупанты за сутки 34 раза обстреляли Херсонскую область, дважды ударив при этом по городу Херсон, пишет УНН со ссылкой на информацию главы Херсонской ОВА Александра Прокудина.

Оккупанты за сутки 34 раза обстреляли Херсонскую область

Детали

В частности, за минувшие сутки противник совершил – 34 обстрела, выпустив 193 снаряда из минометов, артиллерии, "Градов" и БПЛА. По городу Херсон ворого выпустил 2 снаряда.

Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области. Жертв и раненых среди гражданских лиц нет.

Дополнение

6 июня 2023 года около 3:00 российские военные подорвали плотину Каховской ГЭС в Херсонской области. Каховская ГЭС из-за подрыва полностью разрушена и восстановлению не подлежит.

россияне на временно подконтрольных им затопленных территориях Херсонской области бросили людей на произвол судьбы. Местные оккупационные "власти" игнорируют просьбы о помощи сами и не позволяют это делать волонтерам.

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