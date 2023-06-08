Оккупанты за сутки 34 раза обстреляли Херсонскую область

Детали

В частности, за минувшие сутки противник совершил – 34 обстрела, выпустив 193 снаряда из минометов, артиллерии, "Градов" и БПЛА. По городу Херсон ворого выпустил 2 снаряда.

Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области. Жертв и раненых среди гражданских лиц нет.

Дополнение

6 июня 2023 года около 3:00 российские военные подорвали плотину Каховской ГЭС в Херсонской области. Каховская ГЭС из-за подрыва полностью разрушена и восстановлению не подлежит.

россияне на временно подконтрольных им затопленных территориях Херсонской области бросили людей на произвол судьбы. Местные оккупационные "власти" игнорируют просьбы о помощи сами и не позволяют это делать волонтерам.