Оккупанты за сутки 34 раза обстреляли Херсонскую область
Киев • УНН
КИЕВ. 8 июня. УНН. Российские оккупанты за сутки 34 раза обстреляли Херсонскую область, дважды ударив при этом по городу Херсон, пишет УНН со ссылкой на информацию главы Херсонской ОВА Александра Прокудина.
Детали
В частности, за минувшие сутки противник совершил – 34 обстрела, выпустив 193 снаряда из минометов, артиллерии, "Градов" и БПЛА. По городу Херсон ворого выпустил 2 снаряда.
Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области. Жертв и раненых среди гражданских лиц нет.
Дополнение
6 июня 2023 года около 3:00 российские военные подорвали плотину Каховской ГЭС в Херсонской области. Каховская ГЭС из-за подрыва полностью разрушена и восстановлению не подлежит.
россияне на временно подконтрольных им затопленных территориях Херсонской области бросили людей на произвол судьбы. Местные оккупационные "власти" игнорируют просьбы о помощи сами и не позволяют это делать волонтерам.