Окупанти на затоплених територіях Херсонщини кинули людей на призволяще - Омбудсмен

Деталі

За словами Омбудсмена, внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС, більш за все постраждалим залишається лівий берег Херсонщини, який знаходиться під контролем окупаційної влади. Сотні тисяч людей залишились без нормального доступу до питної води. Люди, втративши все, намагаються врятувати хоча б своє життя. Але ворог не евакуює та не дає змоги евакуюватися самостійно.

За його інформацією з’являються повідомлення про те, що:



людей не пропускають на блокпостах і повертають назад без російського паспорта;



обстрілюють Херсон під час евакуації;



не допускають волонтерів, які хочуть допомогти людям, на тимчасово окуповану територію;



самі не евакуюють людей.



Уповноважений з прав людини зазначив, що цілі сім’ї сидять на дахах будинків, благають про допомогу і порятунок, але на їх прохання окупаційна влада не реагує. Вони самоусунулись від цих обов’язків.

"Українські військові з висоти, завдяки дронам, бачать складну ситуацію і, на жаль, нічим не можуть допомогти. Тому закликаю міжнародні організації організувати евакуацію людей з тимчасово окупованих росією українських територій аби врятувати їх життя", - повідомив Лубінець

"росія і військові рф - справжні терористи, бо скоївши теракт ще й тримають людей у заручниках. Ми маємо зробити все можливе аби врятувати людей", - додав він.

Доповнення

Як раніше повідомляв УНН, на тимчасово окупованих територіях лівобережної частини Херсонщини росіяни "оголосили" режим надзвичайної ситуації і зі словами "россія своіх не бросаєт!" готувались "на папері" до евакуації. Окупаційна так звана "адміністрація" в своїх заявах обсяг підтоплень назвала "не критичним" і заявила, що більшість населення залишиться на своїх місцях

Наразі Україна шукає шляхи для того, щоб евакуювати наших громадян з лівого берега Херсонської області.

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