Україна шукає шляхи, щоб евакуювати людей з лівобережжя Херсонщини - голова МВС
Київ • УНН
КИЇВ. 7 червня. УНН. Україна шукає шляхи для того, щоб евакуювати наших громадян з лівого берега Херсонської області. Про це міністр внутрішніх справ заявив у Херсоні, де працює штаб із ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС, пише УНН.
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"Ми зараз вирішуємо можливі шляхи для того, щоб евакуювати наших громадян, які знаходяться на лівому березі Дніпра, які були кинуті росіянами напризволяще", - сказав міністр.
Деталі
Клименко відвідав пункти на Херсонщині, до яких човнами і всюдиходами доправляють жителів затоплених домівок. За його словами, евакуацію намагаються провести максимально швидко. Втім на заваді стає сильна течія. І обстріли російськими військовими. Як зазначив міністр, рятувальники і поліцейські евакуюють не лише людей, а й хатніх тварин, яких вдається врятувати. Після цього потерпілих доправляють до пунктів надання допомоги.
«Штаб буде працювати цілодобово – скільки буде необхідно. Разом із тим ми працюємо над задачами, які стоятимуть перед нами коли вода піде. Роботи дуже багато. В першу чергу це буде стосуватися екологічного забруднення. 150 т мастила витекло із машинного залу під час підриву ГЕС» – додав Ігор Клименко.
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Доповнення
6 червня 2023 року близько 3:00 російські військові підірвали греблю Каховської ГЕС на Херсонщині. Каховська ГЕС через підрив повністю зруйнована і відновленню не підлягає.
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