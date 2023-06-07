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Україна шукає шляхи, щоб евакуювати людей з лівобережжя Херсонщини - голова МВС

Київ • УНН

 • 286022 перегляди

КИЇВ. 7 червня. УНН. Україна шукає шляхи для того, щоб евакуювати наших громадян з лівого берега Херсонської області. Про це міністр внутрішніх справ заявив у Херсоні, де працює штаб із ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС, пише УНН.

Україна шукає шляхи, щоб евакуювати людей з лівобережжя Херсонщини - голова МВС

Цитата

"Ми зараз вирішуємо можливі шляхи для того, щоб евакуювати наших громадян, які знаходяться на лівому березі Дніпра, які були кинуті росіянами напризволяще", - сказав міністр.

Деталі

Клименко відвідав пункти на Херсонщині, до яких човнами і всюдиходами доправляють жителів затоплених домівок. За його словами, евакуацію намагаються провести максимально швидко. Втім на заваді стає сильна течія. І обстріли російськими військовими. Як зазначив міністр, рятувальники і поліцейські евакуюють не лише людей, а й хатніх тварин, яких вдається врятувати. Після цього потерпілих доправляють до пунктів надання допомоги.

«Штаб буде працювати цілодобово – скільки буде необхідно. Разом із тим ми працюємо над задачами, які стоятимуть перед нами коли вода піде. Роботи дуже багато. В першу чергу це буде стосуватися екологічного забруднення. 150 т мастила витекло із машинного залу під час підриву ГЕС» – додав Ігор Клименко.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Ворог не організовує евакуацію мирного населення - мер Нової Каховки про ситуацію в місті

Доповнення

6 червня 2023 року близько 3:00 російські військові підірвали греблю Каховської ГЕС на Херсонщині. Каховська ГЕС через підрив повністю зруйнована і відновленню не підлягає.

Є додаткова загроза для Запорізької АЕС, але ситуація контрольована, вказали в Енергоатомі.

Відкрито кримінальне провадження про екоцид.

Є загроза затоплення до 80 населених пунктів. У критичній зоні опинилися близько 16 тисяч людей.

За прогнозами, озвученими Херсонською ОВА, рівень води збільшиться ще приблизно на метр за наступні 20 годин.

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