Украина ищет пути, чтобы эвакуировать людей с левобережья Херсонской области - глава МВД

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"Мы сейчас решаем возможные пути для того, чтобы эвакуировать наших граждан, которые находятся на левом берегу Днепра, которые были брошены россиянами на произвол судьбы", - сказал министр.

Детали

Клименко посетил пункты в Херсонской области, в которые на лодках и вездеходах доставляют жителей затопленных домов. По его словам, эвакуацию пытаются провести максимально быстро. Впрочем, на пути становится сильное течение. И обстрелы российскими военными. Как отметил министр, спасатели и полицейские эвакуируют не только людей, но и домашних животных, которых удается спасти. После этого пострадавших доставляют в пункты оказания помощи.

«Штаб будет работать круглосуточно – сколько будет необходимо. Вместе с тем мы работаем над задачами, которые будут стоять перед нами, когда вода уйдет. Работы очень много. В первую очередь это будет касаться экологического загрязнения. 150 т масла вытекло из машинного зала во время подрыва ГЭС», – добавил Клименко.

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Дополнение

6 июня 2023 года около 3:00 российские военные подорвали плотину Каховской ГЭС в Херсонской области. Каховская ГЭС из-за подрыва полностью разрушена и восстановлению не подлежит.

Есть дополнительная угроза для Запорожской АЭС, но ситуация контролируемая, указали в Энергоатоме.

Открыто уголовное производство об экоциде.

Есть угроза затопления до 80 населенных пунктов. В критической зоне оказались около 16 тысяч человек.

По прогнозам, озвученным Херсонской ОВА, уровень воды увеличится еще примерно на метр за следующие 20 часов.