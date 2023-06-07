Украина ищет пути, чтобы эвакуировать людей с левобережья Херсонской области - глава МВД
Киев • УНН
КИЕВ. 7 июня. УНН. Украина ищет пути для того, чтобы эвакуировать наших граждан с левого берега Херсонской области. Об этом министр внутренних дел заявил в Херсоне, где работает штаб по ликвидации последствий подрыва Каховской ГЭС, пишет УНН.
Цитата
"Мы сейчас решаем возможные пути для того, чтобы эвакуировать наших граждан, которые находятся на левом берегу Днепра, которые были брошены россиянами на произвол судьбы", - сказал министр.
Детали
Клименко посетил пункты в Херсонской области, в которые на лодках и вездеходах доставляют жителей затопленных домов. По его словам, эвакуацию пытаются провести максимально быстро. Впрочем, на пути становится сильное течение. И обстрелы российскими военными. Как отметил министр, спасатели и полицейские эвакуируют не только людей, но и домашних животных, которых удается спасти. После этого пострадавших доставляют в пункты оказания помощи.
«Штаб будет работать круглосуточно – сколько будет необходимо. Вместе с тем мы работаем над задачами, которые будут стоять перед нами, когда вода уйдет. Работы очень много. В первую очередь это будет касаться экологического загрязнения. 150 т масла вытекло из машинного зала во время подрыва ГЭС», – добавил Клименко.
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Дополнение
6 июня 2023 года около 3:00 российские военные подорвали плотину Каховской ГЭС в Херсонской области. Каховская ГЭС из-за подрыва полностью разрушена и восстановлению не подлежит.
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