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Оккупанты на затопленных территориях Херсонщины бросили людей на произвол судьбы - Омбудсмен

Киев • УНН

 • 274586 просмотра

КИЕВ. 8 июня. УНН. Оккупанты на временно подконтрольных им затопленных территориях Херсонщины бросили людей на произвол судьбы. Местная "власть" игнорирует просьбы о помощи сама и не позволяет это делать волонтерам. Об эвкауции речь тоже не идет. Сообщил Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец, передает УНН.

Оккупанты на затопленных территориях Херсонщины бросили людей на произвол судьбы - Омбудсмен

Детали

По словам Омбудсмена, в результате подрыва россиянами Каховской ГЭС, более всего пострадавшим остается левый берег Херсонщины, который находится под контролем оккупационных властей. Сотни тысяч людей остались без нормального доступа к питьевой воде. Люди, потеряв все, пытаются спасти хотя бы свою жизнь. Но враг не эвакуирует и не дает возможности эвакуироваться самостоятельно.

По его информации появляются сообщения о том, что:

  • людей не пропускают на блокпостах и возвращают обратно без российского паспорта;
  • обстреливают Херсон во время эвакуации;
  • не допускают волонтеров, которые хотят помочь людям, на временно оккупированную территорию;
  • сами не эвакуируют людей.

Уполномоченный по правам человека отметил, что целые семьи сидят на крышах домов, умоляют о помощи и спасении, но на их просьбы оккупационные власти не реагируют. Они самоустранились от этих обязанностей.

"Украинские военные с высоты, благодаря дронам, видят сложную ситуацию и, к сожалению, ничем не могут помочь. Поэтому призываю международные организации организовать эвакуацию людей с временно оккупированных россией украинских территорий, чтобы спасти их жизни", - сообщил Лубинец

"россия и военные рф - настоящие террористы, потому что совершив теракт еще и держат людей в заложниках. Мы должны сделать все возможное, чтобы спасти людей", - добавил он.

Дополнение

Как ранее сообщал УНН, на временно оккупированных территориях левобережной части Херсонщины россияне "объявили" режим чрезвычайной ситуации и со словами "россия своих не бросает!" готовились к эвакуации "на бумаге", а на словах оккупационная так называемая "администрация" объем подтоплений назвала "не критичным" и заявила, что большинство населения останется на своих местах.

В настоящее время Украина ищет пути для того, чтобы эвакуировать наших граждан с левого берега Херсонской области.

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