Військові ЗСУ на окупованій Херсонщині дроном передали воду жінці з дітьми
Київ • УНН
КИЇВ. 7 червня. УНН. У соцмережах почало ширитись відео, як за допомогою безпілотника, українські військові доставили воду жінці з дітьми, які опинилися у затопленому будинку поблизу тимчасово окупованих Олешок, пише УНН.
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Українські військові з 406-ї бригади, за допомогою дрона, доставили воду жінці з дітьми, які опинились у затопленому будинку поблизу тимчасово окупованих Олешок.
Нагадаємо
Міністр внутрішніх справ заявив, що Україна шукає шляхи для того, щоб евакуювати українців з лівого берега Херсонської області.
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