Военные ВСУ на оккупированной Херсонщине дроном передали воду женщине с детьми
Киев • УНН
КИЕВ. 7 июня. УНН. В соцсетях начало распространяться видео, как с помощью беспилотника, украинские военные доставили воду женщине с детьми, которые оказались в затопленном доме вблизи временно оккупированных Олешек, пишет УНН.
Детали
Украинские военные из 406-й бригады, с помощью дрона, доставили воду женщине с детьми, которые оказались в затопленном доме вблизи временно оккупированных Олешек.
Министр внутренних дел заявил, что Украина ищет пути для того, чтобы эвакуировать украинцев с левого берега Херсонской области.
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