Военные ВСУ на оккупированной Херсонщине дроном передали воду женщине с детьми

Детали

Украинские военные из 406-й бригады, с помощью дрона, доставили воду женщине с детьми, которые оказались в затопленном доме вблизи временно оккупированных Олешек.

Министр внутренних дел заявил, что Украина ищет пути для того, чтобы эвакуировать украинцев с левого берега Херсонской области.

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