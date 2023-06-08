россияне обстреляли Херсон во время эвакуации населения

Детали

По его словам, оккупанты стреляли по прибрежным территориям и центральной части Херсона.

Как заявил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак в Telegram, армия рф открыла огонь по городу во время эвакуации мирных жителей с подтопленных в результате подрыва ГЭС территорий.

“Продолжается эвакуация людей, а в это время россияне обстреливают Херсон. Обычные террористы”, - написал Ермак в Telegram.

Напомним

Российские оккупанты за минувшие сутки 34 раза обстреляли Херсонскую область, дважды ударив при этом по городу Херсон.

Сегодня сообщалось, что с рабочей поездкой в Херсонской области находился Президент Владимир Зеленский.