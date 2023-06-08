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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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В Алешках россияне обстреляли школу, где собирались люди из затопленных домов

Киев • УНН

 • 275885 просмотра

КИЕВ. 7 июня. УНН. Во временно оккупированном городе Алешки, что на Херсонщине, российские захватчики обстреляли здание школы, где собирались люди из затопленных домов. Об этом сообщил городской голова Евгений Рищук, передает УНН.

В Алешках россияне обстреляли школу, где собирались люди из затопленных домов

Цитата

"Только что орки обстреляли здание школы 2, где собирались люди из затопленных домов", - написал Рищук.

Дополнение

Российские оккупанты сегодня в обед обстреляли Херсон во время эвакуации населения.

Напомним

Средний уровень подтопления в Херсонской области после подрыва Каховской ГЭС на сегодняшнее утро достиг 5,61 метра, примерно две трети затоплений - на левобережье.

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