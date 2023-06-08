В Алешках россияне обстреляли школу, где собирались люди из затопленных домов

Цитата

"Только что орки обстреляли здание школы 2, где собирались люди из затопленных домов", - написал Рищук.

Дополнение

Российские оккупанты сегодня в обед обстреляли Херсон во время эвакуации населения.

Напомним

Средний уровень подтопления в Херсонской области после подрыва Каховской ГЭС на сегодняшнее утро достиг 5,61 метра, примерно две трети затоплений - на левобережье.