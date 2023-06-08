В Алешках россияне обстреляли школу, где собирались люди из затопленных домов
Киев • УНН
КИЕВ. 7 июня. УНН. Во временно оккупированном городе Алешки, что на Херсонщине, российские захватчики обстреляли здание школы, где собирались люди из затопленных домов. Об этом сообщил городской голова Евгений Рищук, передает УНН.
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"Только что орки обстреляли здание школы 2, где собирались люди из затопленных домов", - написал Рищук.
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Российские оккупанты сегодня в обед обстреляли Херсон во время эвакуации населения.
Напомним
Средний уровень подтопления в Херсонской области после подрыва Каховской ГЭС на сегодняшнее утро достиг 5,61 метра, примерно две трети затоплений - на левобережье.