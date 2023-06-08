Вражеский обстрел во время эвакуации в Херсоне: есть погибший человек и двое травмированных

Детали

«... начато досудебное расследование в уголовных производствах по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины)», - говорится в сообщении.

Сообщается, что по данным следствия, 8 июня российские военные обстреляли областной центр и населенные пункты в Херсонском районе.

Цитата

«Из-за прицельных ударов оккупантов во время проведения эвакуационных мероприятий в городе погиб гражданский человек. Еще два человека получили травмы. Данные уточняются. В одном из сел из-за обстрелов травмированы четверо местных жителей», - отмечается в сообщении.

Также повреждены объекты гражданской инфраструктуры.

Дополнение

Ранее сообщалось, что из-за вражеского обстрела Херсона по местам эвакуации известно о по меньшей мере трех пострадавших: гражданской женщине, полицейском и спасателе.

Во временно оккупированном городе Олешки, что на Херсонщине, российские захватчики обстреляли здание школы, где собирались люди из затопленных домов.