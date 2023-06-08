Вражеский обстрел во время эвакуации в Херсоне: есть погибший человек и двое травмированных
Киев • УНН
КИЕВ. 7 июня. УНН. Из-за вражеского обстрела Херсона во время проведения эвакуации погиб гражданский человек, еще два человека получили травмы. В одном из сел из-за обстрелов травмированы четверо местных жителей. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Офис Генерального прокурора.
Детали
«... начато досудебное расследование в уголовных производствах по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины)», - говорится в сообщении.
Сообщается, что по данным следствия, 8 июня российские военные обстреляли областной центр и населенные пункты в Херсонском районе.
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«Из-за прицельных ударов оккупантов во время проведения эвакуационных мероприятий в городе погиб гражданский человек. Еще два человека получили травмы. Данные уточняются. В одном из сел из-за обстрелов травмированы четверо местных жителей», - отмечается в сообщении.
Также повреждены объекты гражданской инфраструктуры.
Дополнение
Ранее сообщалось, что из-за вражеского обстрела Херсона по местам эвакуации известно о по меньшей мере трех пострадавших: гражданской женщине, полицейском и спасателе.
Во временно оккупированном городе Олешки, что на Херсонщине, российские захватчики обстреляли здание школы, где собирались люди из затопленных домов.