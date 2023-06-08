Ворожий обстріл місць евакуації у Херсоні: відомо щонайменше про трьох потерпілих
Київ • УНН
КИЇВ. 7 червня. УНН. Через ворожий обстріл Херсона по місцях евакуації відомо про щонайменше трьох потерпілих: цивільну жінку, поліцейського та рятувальника. Про це УНН повідомляє з посиланням на МВС.
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«Обстріл Херсона! Ворог бʼє по місцях евакуації людей. Зараз відомо про щонайменше трьох потерпілих: цивільну жінку, поліцейського та рятувальника. Усім надається необхідна допомога», - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що обстріл розпочався саме під час евакуації громадян, чиї оселі виявилися підтопленими.
Доповнення
Російські окупанти сьогодні в обід обстріляли Херсон під час евакуації населення.