Вражеский обстрел мест эвакуации в Херсоне: известно по меньшей мере о трех пострадавших
Киев • УНН
КИЕВ. 7 июня. УНН. Из-за вражеского обстрела Херсона по местам эвакуации известно по меньшей мере о трех пострадавших: гражданской женщине, полицейском и спасателе. Об этом УНН сообщает со ссылкой на МВД.
Цитата
«Обстрел Херсона! Враг бьет по местам эвакуации людей. Сейчас известно о как минимум трех пострадавших: гражданской женщине, полицейском и спасателе. Всем оказывается необходимая помощь», - говорится в сообщении.
Сообщается, что обстрел начался именно во время эвакуации граждан, чьи дома оказались подтопленными.
Дополнение
Российские оккупанты сегодня в обед обстреляли Херсон во время эвакуации населения.