Вражеский обстрел мест эвакуации в Херсоне: известно по меньшей мере о трех пострадавших

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«Обстрел Херсона! Враг бьет по местам эвакуации людей. Сейчас известно о как минимум трех пострадавших: гражданской женщине, полицейском и спасателе. Всем оказывается необходимая помощь», - говорится в сообщении.

Сообщается, что обстрел начался именно во время эвакуации граждан, чьи дома оказались подтопленными.

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Российские оккупанты сегодня в обед обстреляли Херсон во время эвакуации населения.