Ворожий обстріл Херсона: МВС заявляє про 8 постраждалих, даних про загиблих немає
Київ • УНН
КИЇВ. 8 червня. УНН. У Херсоні, через обстріл Корабельної площі, кількість поранених зросло до 8, при цьому інформації про загиблих немає, повідомляє МВС України, передає УНН.
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“Внаслідок обстрілу Корабельної площі постраждало 8 осіб. Інформація про загиблих наразі не надходила, потерпілим надається медична допомога”, - повідомляють в МВС України.
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Російські окупанти сьогодні в обід обстріляли Херсон під час евакуації населення.
Прокуратура повідомляла про загиблого.