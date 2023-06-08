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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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Вражеский обстрел Херсона: МВД заявляет о 8 пострадавших, данных о погибших нет

Киев • УНН

 • 728772 просмотра

КИЕВ. 8 июня. УНН. В Херсоне, из-за обстрела Корабельной площади, количество раненых возросло до 8, при этом информации о погибших нет, сообщает МВД Украины, передает УНН.

Вражеский обстрел Херсона: МВД заявляет о 8 пострадавших, данных о погибших нет

Цитата

“В результате обстрела Корабельной площади пострадало 8 человек. Информация о погибших пока не поступала, пострадавшим оказывается медицинская помощь”, - сообщают в МВД Украины.

Дополнение

Российские оккупанты сегодня в обед обстреляли Херсон во время эвакуации населения.

Прокуратура сообщала о погибшем.

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