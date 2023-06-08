Вражеский обстрел Херсона: МВД заявляет о 8 пострадавших, данных о погибших нет

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“В результате обстрела Корабельной площади пострадало 8 человек. Информация о погибших пока не поступала, пострадавшим оказывается медицинская помощь”, - сообщают в МВД Украины.

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Российские оккупанты сегодня в обед обстреляли Херсон во время эвакуации населения.

Прокуратура сообщала о погибшем.