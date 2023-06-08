Въезд в Херсон закрыт: попасть в город возможно только по спецпропускам - благотворительная организация
Киев • УНН
КИЕВ. 9 июня. УНН. С четверга въезд в Херсон закрыт, проехать в город возможно только по спецпропускам. Об этом сообщила член благотворительной организации "Help People" Татьяна Шепитько в своем Instagram, пишет УНН.
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"Друзья, въезд в Херсон закрыт! Заезд возможен только по спецпропускам. Наша команда работает на месте и разрабатывает сейчас детальный план эвакуации из наиболее опасных зон.
Здесь опасно. Обстрелы в разных районах города. Сегодня и позавчера - в центральной части города", - отметила она.
Дополнение
Российские оккупанты вчера обстреляли Херсон во время эвакуации населения.
Прокуратура сообщала о погибшем. Позже, в МВД отметили, что количество раненых возросло до 8.