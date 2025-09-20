Вийшов на зустріч із друзями й не повернувся: на Львівщині 16-річного хлопця знайшли непритомним на території закинутої будівлі
Київ • УНН
16-річного хлопця, який зник кілька днів тому, розшукали на території закинутої будівлі у Моршині без свідомості. Підлітка госпіталізовано, його стан оцінюється як тяжкий.
У Львівській області 16-річного хлопця, який зник кілька днів тому, розшукали на території закинутої будівлі без свідомості. Підлітка госпіталізовано, його стан медики оцінюють як тяжкий, передає УНН із посиланням на поліцію Львівської області.
Хлопця розшукали на території закинутої будівлі у місті Моршин. Він перебував без свідомості. Підлітка госпіталізовано до медичного закладу, поліцейські встановлюють обставини події
Контекст
Днем раніше до поліції надійшло повідомлення від матері хлопця, що 18 вересня син вийшов із дому на зустріч із друзями й не повернувся.
На розшук підлітка оперативно були залучені підрозділи поліції Львівщини, бійці Національної гвардії України, громадськість.
Поліція розшукала зниклу дворічну дівчинку на Львівщині24.06.25, 14:12 • 3843 перегляди