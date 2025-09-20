$41.250.00
Зеленський заявив, що підписав три пакети санкцій: на кого вони спрямовані
13:11 • 17008 перегляди
"Перекрили крани": українські безпілотники зупинили роботу низки нафтоперекачувальних станцій у рф
20 вересня, 10:19 • 20264 перегляди
Зеленський підтвердив, що зустрінеться з Трампом наступного тижня
20 вересня, 08:41 • 29723 перегляди
Сонячне затемнення 21 вересня: питання та відповіді й прогноз для всіх знаків Зодіаку
20 вересня, 04:00 • 48998 перегляди
Всесвітній день прибирання: як з'явилася традиція глобального очищення планетиPhoto
19 вересня, 18:48 • 51238 перегляди
ЗСУ просунулися на Донеччині на 3-7 км у глибину оборони противника та звільнили сім населених пунктів - Сирський
19 вересня, 17:23 • 50233 перегляди
Зеленський підписав указ про створення Офісу військового омбудсмана: хто очолив нову структуру
Ексклюзив
19 вересня, 16:30 • 43147 перегляди
В Українському центрі оцінювання розвіяли міфи навколо повернення ДПА для учнів 4 класів
19 вересня, 16:00 • 52876 перегляди
П'ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихіднимиVideo
Ексклюзив
19 вересня, 12:05 • 66906 перегляди
Таємниці осінньої депресії: психологиня розповіла про симптоми та методи подоланняPhoto
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Вийшов на зустріч із друзями й не повернувся: на Львівщині 16-річного хлопця знайшли непритомним на території закинутої будівлі

Київ • УНН

 • 54 перегляди

16-річного хлопця, який зник кілька днів тому, розшукали на території закинутої будівлі у Моршині без свідомості. Підлітка госпіталізовано, його стан оцінюється як тяжкий.

Вийшов на зустріч із друзями й не повернувся: на Львівщині 16-річного хлопця знайшли непритомним на території закинутої будівлі

У Львівській області 16-річного хлопця, який зник кілька днів тому, розшукали на території закинутої будівлі без свідомості. Підлітка госпіталізовано, його стан медики оцінюють як тяжкий, передає УНН із посиланням на поліцію Львівської області.

Хлопця розшукали на території закинутої будівлі у місті Моршин. Він перебував без свідомості. Підлітка госпіталізовано до медичного закладу, поліцейські встановлюють обставини події 

- йдеться у повідомленні.

Контекст

Днем раніше до поліції надійшло повідомлення від матері хлопця, що 18 вересня син вийшов із дому на зустріч із друзями й не повернувся.

На розшук підлітка оперативно були залучені підрозділи поліції Львівщини, бійці Національної гвардії України, громадськість.

Антоніна Туманова

Кримінал та НП
Львівська область
Національна гвардія України