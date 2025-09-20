Вышел на встречу с друзьями и не вернулся: на Львовщине 16-летнего парня нашли без сознания на территории заброшенного здания

Во Львовской области 16-летнего парня, пропавшего несколько дней назад, разыскали на территории заброшенного здания без сознания. Подросток госпитализирован, его состояние медики оценивают как тяжелое, передает УНН со ссылкой на полицию Львовской области.

Парня разыскали на территории заброшенного здания в городе Моршин. Он находился без сознания. Подросток госпитализирован в медицинское учреждение, полицейские устанавливают обстоятельства происшествия. - говорится в сообщении.

Контекст

Днем ранее в полицию поступило сообщение от матери парня, что 18 сентября сын вышел из дома на встречу с друзьями и не вернулся.

На розыск подростка оперативно были привлечены подразделения полиции Львовщины, бойцы Национальной гвардии Украины, общественность.

