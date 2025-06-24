Полиция разыскала пропавшую двухлетнюю девочку на Львовщине

Двухлетняя Яна Палько, пропавшая в Стрыйском районе Львовской области, сегодня утром была найдена живой. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение Стрыйского районного управления полиции Львовской области в сети Facebook.

Как отмечают в полиции, ребенок был обнаружен около семи часов утра 24 июня.

Сегодня, 24 июня, около семи часов утра двухлетний ребенок был найден правоохранителями в лесном массиве вблизи села Жупаны – в трех километрах от ее дома

По словам правоохранителей, девочка находилась в крайне истощенном состоянии, однако ее жизни ничего не угрожает.

Малышка была обессилена, однако, к счастью, ее жизни ничего не угрожает. Девочка не стала жертвой противоправных действий