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Полиция разыскала пропавшую двухлетнюю девочку на Львовщине

Киев • УНН

 • 1506 просмотра

Двухлетнюю Яну Палько, которая пропала в Стрыйском районе Львовской области, нашли живой в лесном массиве в трех километрах от дома. Девочка была истощена, но ее жизни ничего не угрожает.

Полиция разыскала пропавшую двухлетнюю девочку на Львовщине

Двухлетняя Яна Палько, пропавшая в Стрыйском районе Львовской области, сегодня утром была найдена живой. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение Стрыйского районного управления полиции Львовской области в сети Facebook.

Детали

Как отмечают в полиции, ребенок был обнаружен около семи часов утра 24 июня.

Сегодня, 24 июня, около семи часов утра двухлетний ребенок был найден правоохранителями в лесном массиве вблизи села Жупаны – в трех километрах от ее дома

– сообщили в Стрыйском районном управлении полиции.

По словам правоохранителей, девочка находилась в крайне истощенном состоянии, однако ее жизни ничего не угрожает.

Малышка была обессилена, однако, к счастью, ее жизни ничего не угрожает. Девочка не стала жертвой противоправных действий

– заявили в полиции.

В ведомстве уточнили, что поисковая операция продолжалась непрерывно всю ночь.

Дополнительно

В полиции отметили, что сообщение об исчезновении ребенка поступило вечером 23 июня.

Об исчезновении ребенка 23 июня сообщила родственница: по ее словам, около 18:00 девочка босиком вышла из дома и не вернулась

– проинформировали в Стрыйском райуправлении полиции.

После безуспешных самостоятельных поисков была начата масштабная поисковая операция.

Самостоятельные поиски результатов не дали, поэтому сразу после обращения была начата масштабная операция

– отметили в полиции.

К поискам привлекли правоохранителей, кинологов со служебными собаками, волонтеров и местных жителей.

Маленькую Яну обнаружили в нескольких километрах от ее дома в лесу.

Девочку обнаружили полицейские в трех километрах от дома – малышка была напугана и очень замерзла

– говорится в сообщении.

Сейчас ребенок находится под наблюдением медиков.

В Украине создают национальную ДНК-базу данных родственников пропавших детей05.05.25, 18:04 • 9108 просмотров

Андрей Кулик

Андрей Кулик

Общество
Львовская область
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