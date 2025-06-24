Полиция разыскала пропавшую двухлетнюю девочку на Львовщине
Киев • УНН
Двухлетнюю Яну Палько, которая пропала в Стрыйском районе Львовской области, нашли живой в лесном массиве в трех километрах от дома. Девочка была истощена, но ее жизни ничего не угрожает.
Двухлетняя Яна Палько, пропавшая в Стрыйском районе Львовской области, сегодня утром была найдена живой. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение Стрыйского районного управления полиции Львовской области в сети Facebook.
Детали
Как отмечают в полиции, ребенок был обнаружен около семи часов утра 24 июня.
Сегодня, 24 июня, около семи часов утра двухлетний ребенок был найден правоохранителями в лесном массиве вблизи села Жупаны – в трех километрах от ее дома
По словам правоохранителей, девочка находилась в крайне истощенном состоянии, однако ее жизни ничего не угрожает.
Малышка была обессилена, однако, к счастью, ее жизни ничего не угрожает. Девочка не стала жертвой противоправных действий
В ведомстве уточнили, что поисковая операция продолжалась непрерывно всю ночь.
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В полиции отметили, что сообщение об исчезновении ребенка поступило вечером 23 июня.
Об исчезновении ребенка 23 июня сообщила родственница: по ее словам, около 18:00 девочка босиком вышла из дома и не вернулась
После безуспешных самостоятельных поисков была начата масштабная поисковая операция.
Самостоятельные поиски результатов не дали, поэтому сразу после обращения была начата масштабная операция
К поискам привлекли правоохранителей, кинологов со служебными собаками, волонтеров и местных жителей.
Маленькую Яну обнаружили в нескольких километрах от ее дома в лесу.
Девочку обнаружили полицейские в трех километрах от дома – малышка была напугана и очень замерзла
Сейчас ребенок находится под наблюдением медиков.
В Украине создают национальную ДНК-базу данных родственников пропавших детей05.05.25, 18:04 • 9108 просмотров