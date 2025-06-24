Поліція розшукала зниклу дворічну дівчинку на Львівщині

Дворічну Яну Палько, яка зникла у Стрийському районі Львівської області, сьогодні вранці знайшли живою. Про це повідомляє УНН з посиланням на повідомлення Стрийського районного управління поліції Львівської області у мережі Facebook.

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Як зазначають у поліції, дитину виявили близько сьомої години ранку 24 червня.

Сьогодні, 24 червня, близько сьомої години ранку дворічну дитину було знайдено правоохоронцями у лісовому масиві поблизу села Жупани – за три кілометри від її дому – повідомили у Стрийському районному управлінні поліції.

За словами правоохоронців, дівчинка перебувала у вкрай виснаженому стані, проте її життю нічого не загрожує.

Малеча була знесилена, проте, на щастя, її життю нічого не загрожує. Дівчинка не стала жертвою протиправних дій – заявили у поліції.

У відомстві уточнили, що пошукова операція тривала безперервно всю ніч.

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У поліції зазначили, що повідомлення про зникнення дитини надійшло ввечері 23 червня.

Про зникнення дитини 23 червня повідомила родичка: за її словами, близько 18:00 дівчинка босоніж вийшла з дому та не повернулася – поінформували у Стрийському райуправлінні поліції.

Після безуспішних самостійних пошуків було розпочато масштабну пошукову операцію.

Самостійні пошуки результатів не дали, тож одразу після звернення було розпочато масштабну операцію – зазначили у поліції.

До пошуків залучили правоохоронців, кінологів зі службовими собаками, волонтерів і місцевих мешканців.

Маленьку Яну виявили за кілька кілометрів від її дому в лісі.

Дівчинку виявили поліцейські за три кілометри від дому – малеча була налякана і дуже змерзла – йдеться у повідомленні.

Наразі дитина перебуває під наглядом медиків.

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