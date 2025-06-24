Поліція розшукала зниклу дворічну дівчинку на Львівщині
Київ • УНН
Дворічну Яну Палько, яка зникла у Стрийському районі Львівської області, знайшли живою в лісовому масиві за три кілометри від дому. Дівчинка була виснажена, але її життю нічого не загрожує.
Дворічну Яну Палько, яка зникла у Стрийському районі Львівської області, сьогодні вранці знайшли живою. Про це повідомляє УНН з посиланням на повідомлення Стрийського районного управління поліції Львівської області у мережі Facebook.
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Як зазначають у поліції, дитину виявили близько сьомої години ранку 24 червня.
Сьогодні, 24 червня, близько сьомої години ранку дворічну дитину було знайдено правоохоронцями у лісовому масиві поблизу села Жупани – за три кілометри від її дому
За словами правоохоронців, дівчинка перебувала у вкрай виснаженому стані, проте її життю нічого не загрожує.
Малеча була знесилена, проте, на щастя, її життю нічого не загрожує. Дівчинка не стала жертвою протиправних дій
У відомстві уточнили, що пошукова операція тривала безперервно всю ніч.
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У поліції зазначили, що повідомлення про зникнення дитини надійшло ввечері 23 червня.
Про зникнення дитини 23 червня повідомила родичка: за її словами, близько 18:00 дівчинка босоніж вийшла з дому та не повернулася
Після безуспішних самостійних пошуків було розпочато масштабну пошукову операцію.
Самостійні пошуки результатів не дали, тож одразу після звернення було розпочато масштабну операцію
До пошуків залучили правоохоронців, кінологів зі службовими собаками, волонтерів і місцевих мешканців.
Маленьку Яну виявили за кілька кілометрів від її дому в лісі.
Дівчинку виявили поліцейські за три кілометри від дому – малеча була налякана і дуже змерзла
Наразі дитина перебуває під наглядом медиків.
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