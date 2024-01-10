Виготовлення дронів та засобів РЕБ: ОП про підписані сьогодні українсько-литовські документи

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Київ • УНН

 • 28891 перегляди

Україна і Литва підписали кілька угод про спільні оборонні проекти, включаючи розробку безпілотних платформ і засобів радіоелектронної боротьби.

У Вільнюсі підписано низку українсько-литовських документів, зокрема щодо спільних проєктів у галузі оборонних технологій, включно з проєктами з розробки та виготовлення безпілотних літальних і наземних платформ, засобів радіоелектронної боротьби. Про це УНН повідомляє з посиланням на Офіс Президента.

"У присутності лідерів двох держав (України та Литви – ред.) підписано низку українсько-литовських документів. Зокрема, підписано Меморандум про взаєморозуміння між Міністерством стратегічної промисловості України та Литовською асоціацією оборонної та безпекової промисловості", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що метою документа є підтримка та розвиток співпраці у сферах оборони та безпеки.

"Меморандум передбачає підтримку реалізації спільних проєктів у галузі оборонних технологій, включно з проєктами з розробки та виготовлення безпілотних літальних і наземних платформ, засобів радіоелектронної боротьби, обладнання для розмінування та інших передових рішень у сфері оборонних технологій", - зазначається в повідомленні.

Документ також передбачає спільну роботу з розробки продуктів для підвищення ситуаційної обізнаності та надання технологічної переваги в галузі традиційного озброєння, такого як бронетехніка та артилерійські системи, а також співпрацю між литовськими та українськими оборонно-промисловими компаніями й науковими установами зі створення нових продуктів, зокрема в галузі кібербезпеки та комунікацій.

"Також підписано листи про наміри між АТ "Українська оборонна промисловість" та чотирма іноземними компаніями: RSI Europe, Brolis Semiconductors, DMEXS та NT Service. Ці підприємства займаються інноваційними розробками та виробництвом у військовій сфері. Вони спеціалізуються на створенні та виготовленні сучасних засобів РЕБ, систем дистанційного ініціювання підриву, оптики для стрілецької зброї, а також систем спостереження", - інформує ОП.

Доповнення

Україна та Литва підписали документи про спільне оборонне виробництво.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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