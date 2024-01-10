Изготовление дронов и средств РЭБ: ОП о подписанных сегодня украинско-литовских документах
Киев • УНН
Украина и Литва подписали несколько соглашений о совместных оборонных проектах, включая разработку беспилотных платформ и средств радиоэлектронной борьбы.
В Вильнюсе подписан ряд украинско-литовских документов, в частности относительно совместных проектов в области оборонных технологий, включая проекты по разработке и изготовлению беспилотных летательных и наземных платформ, средств радиоэлектронной борьбы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Офис Президента.
"В присутствии лидеров двух государств (Украины и Литвы - ред.) подписан ряд украинско-литовских документов. В частности, подписан Меморандум о взаимопонимании между Министерством стратегической промышленности Украины и Литовской ассоциацией оборонной промышленности и промышленности безопасности", - говорится в сообщении.
Сообщается, что целью документа является поддержка и развитие сотрудничества в сферах обороны и безопасности.
"Меморандум предусматривает поддержку реализации совместных проектов в области оборонных технологий, включая проекты по разработке и изготовлению беспилотных летательных и наземных платформ, средств радиоэлектронной борьбы, оборудования для разминирования и других передовых решений в сфере оборонных технологий", - отмечается в сообщении.
Документ также предусматривает совместную работу по разработке продуктов для повышения ситуационной осведомленности и предоставления технологического преимущества в области традиционного вооружения, такого как бронетехника и артиллерийские системы, а также сотрудничество между литовскими и украинскими оборонно-промышленными компаниями и научными учреждениями по созданию новых продуктов, в частности в области кибербезопасности и коммуникаций.
"Также подписаны письма о намерениях между АО "Украинская оборонная промышленность" и четырьмя иностранными компаниями: RSI Europe, Brolis Semiconductors, DMEXS и NT Service. Эти предприятия занимаются инновационными разработками и производством в военной сфере. Они специализируются на создании и изготовлении современных средств РЭБ, систем дистанционного инициирования подрыва, оптики для стрелкового оружия, а также систем наблюдения", - информирует ОП.
Дополнение
Украина и Литва подписали документы о совместном оборонном производстве.
Изготовление дронов и средств РЭБ: ОП о подписанных сегодня украинско-литовских документах
Украина и Литва подписали несколько соглашений о совместных оборонных проектах, включая разработку беспилотных платформ и средств радиоэлектронной борьбы.
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