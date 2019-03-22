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В'єтнам висловив протест Китаю за потоплення риболовецької шхуни

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 березня. УНН. В'єтнам висловив протест Китаю за потоплення 6 березня в'єтнамської риболовецької шхуни в Південно-Китайському морі (ПКМ). Представника посольства КНР в Ханої викликали в МЗС В'єтнаму, де йому була вручена нота протесту в зв'язку з тим, що трапилося, повідомила в п'ятницю газета Nhan Dan, передає УНН.

В'єтнам висловив протест Китаю за потоплення риболовецької шхуни

Згідно з інформацією в’єтнамської влади, інцидент стався у в’єтнамських територіальних водах в районі архіпелагу Хоангша (в’єтнамська назва Парасельских островів). В’єтнамське рибальське судно з п’ятьма рибалками на борту перебувало на якірній стоянці біля острова Далой в акваторії архіпелагу. У район несподівано вторгся катер китайської берегової охорони і, використовуючи водяні гармати, почав відганяти в’єтнамське судно від острова, через що воно сіло на рифи, отримало пробоїну і затонуло. Рибалки, що знаходилися на борту судна, були врятовані декількома в’єтнамськими рибопромисловими судами, які вели видобуток поблизу.

У МЗС В’єтнаму представнику посольства КНР вказали на неприпустимість дій китайської берегової охорони, чиє судно порушило суверенітет і територіальну цілісність В’єтнаму, створивши загрозу життю і завдавши значної шкоди майну і законним інтересам в’єтнамських рибалок. У зовнішньополітичному відомстві відзначили, що в Ханої очікують відшкодування матеріального збитку, заподіяного рибалкам. Раніше Асоціація підприємств рибного і морського промислу В’єтнаму зажадала від китайської сторони компенсувати рибалкам вартість затопленої шхуни, яка становить 3 млрд донгів (близько 130 тисяч доларів).

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Парасельські острова і розташований по сусідству з ним архіпелаг Спратлі вже багато років залишаються причиною багатонаціонального конфлікту в ПКМ. При тому що основними фігурантами спору за ці території і навколишні їх води виступають В’єтнам і Китай, про своїх часткових або повних претензії на острови також заявляють Бруней, Тайвань, Малайзія та Філіппіни.

Крім стратегічного розташування на перехресті морських маршрутів Індійського і Тихого океанів, цінність островів визначається також і тим, що на їх шельфі, згідно з експертними оцінками, зосереджені значні запаси нафти і мінеральної сировини, розробку яких прагне почати кожен з учасників цього конфлікту.

Як повідомляв УНН, у територіальних водах Нігерії пірати викрали 12 членів екіпажу швейцарського торгового судна MV Glarus.

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