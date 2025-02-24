Вибухи лунають у Києві, працює ППО
Київ • УНН
У столиці лунають вибухи, сили ППО працюють у Дарницькому районі через загрозу ворожих безпілотників. Повітряні сили попередили про небезпеку, також ППО активно діє в Запорізькій області.
У столиці лунають вибухи, працюють сили ППО. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, передає УНН.
У Дарницькому районі столиці працюють сили ППО. Ворожі БпЛА ще заходять на місто. Перебувайте в укриттях!
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У Повітряних силах попередили Київ про загрозу застосування ударних БпЛА.
У Запорізькій області працюють сили ППО24.02.25, 22:20 • 25152 перегляди