Вибухи лунають у Києві, працює ППО

У столиці лунають вибухи, працюють сили ППО. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, передає УНН.

У Дарницькому районі столиці працюють сили ППО. Ворожі БпЛА ще заходять на місто. Перебувайте в укриттях! - повідомив Кличко.

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