Взрывы раздаются в Киеве, работает ПВО

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Трамп уверяет, что путин примет европейские миротворческие войска в Украине
18:46 • 61260 просмотра

Трамп уверяет, что путин примет европейские миротворческие войска в Украине

Война в Украине может закончиться "в течение нескольких недель" - Трамп
18:31 • 69258 просмотра

Война в Украине может закончиться "в течение нескольких недель" - Трамп

Трамп заявил, что ведет "серьезные переговоры" с путиным о завершении войны в Украине
17:50 • 76234 просмотра

Трамп заявил, что ведет "серьезные переговоры" с путиным о завершении войны в Украине

Эксклюзив
Минюст саботирует санкционную группу Ермака-Макфола? В ВР призывают правоохранителей разобраться с ситуацией
16:40 • 84046 просмотра

Минюст саботирует санкционную группу Ермака-Макфола? В ВР призывают правоохранителей разобраться с ситуацией

ЕС планирует назначить совместного представителя для переговоров по Украине
24 февраля, 15:38 • 89112 просмотра

ЕС планирует назначить совместного представителя для переговоров по Украине

Украина будет работать над трибуналом для рф даже после завершения горячей фазы войны - Зеленский
24 февраля, 15:03 • 80747 просмотра

Украина будет работать над трибуналом для рф даже после завершения горячей фазы войны - Зеленский

В ЕС созывают специальное заседание по Украине 6 марта
24 февраля, 10:46 • 96120 просмотра

В ЕС созывают специальное заседание по Украине 6 марта

Украина и США на финальной стадии переговоров по соглашению о полезных ископаемых
24 февраля, 10:59 • 104940 просмотра

Украина и США на финальной стадии переговоров по соглашению о полезных ископаемых

Президент Литвы предложил ускорить вступление Украины в ЕС до 1 января 2030 года
24 февраля, 09:33 • 108582 просмотра

Президент Литвы предложил ускорить вступление Украины в ЕС до 1 января 2030 года

Эксклюзив
Экономический эксперт: новое регулирование фармацевтического рынка грозит отходом от принципов рыночной экономики
24 февраля, 08:53 • 110685 просмотра

Экономический эксперт: новое регулирование фармацевтического рынка грозит отходом от принципов рыночной экономики

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Взрывы раздаются в Киеве, работает ПВО

Взрывы раздаются в Киеве, работает ПВО

Киев  •  УНН

 • 10771 просмотра

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В столице раздаются взрывы, силы ПВО работают в Дарницком районе из-за угрозы вражеских беспилотников. Воздушные силы предупредили об опасности, также ПВО активно действует в Запорожской области.

В столице раздаются взрывы, работают силы ПВО. Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко, передает УНН.

В Дарницком районе столицы работают силы ПВО. Вражеские БпЛА еще заходят на город. Находитесь в укрытиях! 

- сообщил Кличко.

Добавим

В Воздушных силах предупредили Киев об угрозе применения ударных БпЛА. 

В Запорожской области работают силы ПВО24.02.25, 22:20 • 8783 просмотра

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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vitalii-klychkoВиталий Кличко
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