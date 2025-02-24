Взрывы раздаются в Киеве, работает ПВО
Киев • УНН
В столице раздаются взрывы, силы ПВО работают в Дарницком районе из-за угрозы вражеских беспилотников. Воздушные силы предупредили об опасности, также ПВО активно действует в Запорожской области.
В столице раздаются взрывы, работают силы ПВО. Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко, передает УНН.
В Дарницком районе столицы работают силы ПВО. Вражеские БпЛА еще заходят на город. Находитесь в укрытиях!
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В Воздушных силах предупредили Киев об угрозе применения ударных БпЛА.
В Запорожской области работают силы ПВО24.02.25, 22:20 • 8783 просмотра