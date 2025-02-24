Взрывы раздаются в Киеве, работает ПВО

В столице раздаются взрывы, работают силы ПВО. Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко, передает УНН.

В Дарницком районе столицы работают силы ПВО. Вражеские БпЛА еще заходят на город. Находитесь в укрытиях! - сообщил Кличко.

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В Воздушных силах предупредили Киев об угрозе применения ударных БпЛА.

В Запорожской области работают силы ПВО