Вибухи феєрверків у Китаї - 12 людей загинуло у магазині провінції Хубей

15:06 • 2808 перегляди
Винищувачі лінійки “F”: від культового “Топ Ган” до сучасного F-35PhotoVideo
Ексклюзив
14:25 • 5902 перегляди
Світла менше, а суми у платіжках більші - як це працює
Ексклюзив
12:34 • 14002 перегляди
Defence City: фільтр доброчесності чи інструмент блокування розвитку ОПК
Ексклюзив
10:59 • 15084 перегляди
Вирок і амністія завдяки усиновленню дитини: парламентська ТСК має багато питань до директора НАБУ Кривоноса
10:49 • 14078 перегляди
Політична частина переговорів залишається складною, сторони домовилися продовжувати діалог – Зеленський
10:05 • 19052 перегляди
Українська сторона підтвердила завершення близько двогодинних переговорів у Женеві
18 лютого, 09:44 • 22366 перегляди
Зеленський розкрив завдання українській делегації у Женеві після констатації намагань рф затягнути перемовини
18 лютого, 08:42 • 16661 перегляди
У Женеві розпочався другий день переговорів Україна-США-рф - Умєров
18 лютого, 07:55 • 17487 перегляди
Зеленський: Україна запровадила пакет санкцій проти лукашенка
17 лютого, 18:24 • 26272 перегляди
Умєров про мирні переговори у Женеві: завтра політична та військова групи продовжать роботу
Масштабний збій стався вночі у роботі сервісів Google, YouTube та CloudflarePhoto18 лютого, 06:29 • 24529 перегляди
Ділок організував мільйону схему на поставках війську балістичних окулярів, які прострілювалися, йому оголосили підозру - Генпрокурор18 лютого, 07:39 • 13809 перегляди
Держсекретар Ватикану: є значний песимізм і не здається, що є реальний прогрес щодо миру у війні в Україні18 лютого, 09:27 • 10361 перегляди
Переговори України, США та рф у Женеві завершилися - росЗМІ09:58 • 18952 перегляди
Чому НСЗУ та МОЗ ігнорують питання журналістів про співпрацю зі скандальною клінікою Odrex?13:04 • 8800 перегляди
Винищувачі лінійки "F": від культового "Топ Ган" до сучасного F-35PhotoVideo15:06 • 2810 перегляди
Чому НСЗУ та МОЗ ігнорують питання журналістів про співпрацю зі скандальною клінікою Odrex?13:04 • 8812 перегляди
Defence City: фільтр доброчесності чи інструмент блокування розвитку ОПК
Ексклюзив
12:34 • 14002 перегляди
Стратегія затягування: як захист скандального лікаря Віталія Русакова гальмує судPhoto17 лютого, 10:46 • 53378 перегляди
Держслужба зайнятості назвала ТОП-10 найзатребуваніших професій16 лютого, 18:03 • 68423 перегляди
Володимир Зеленський
Роберт Фіцо
Петер Сіярто
Рустем Умєров
Кирило Буданов
Україна
Сполучені Штати Америки
Женева
Угорщина
Словаччина
Шайа ЛаБаф влаштував бійку на Марді Гра з медиками, арештом і танцями у Французькому кварталіPhoto12:23 • 5092 перегляди
Зірка серіалу "Паперовий будинок" Урсула Корберо вперше стала мамоюPhoto11:16 • 7426 перегляди
Cardi B зі сцени заявила що більше не у стосунках із батьком своєї дитиниVideo17 лютого, 17:21 • 19609 перегляди
Ірина Білик вразила новим іміджем після б'юті-перевтіленняVideo17 лютого, 11:43 • 32171 перегляди
Alyona Alyona розповіла про різке погіршення самопочуття та діагностований бронхітPhoto17 лютого, 11:12 • 27318 перегляди
Соціальна мережа
Техніка
Опалення
Фільм
F-22 Raptor

Вибухи феєрверків у Китаї - 12 людей загинуло у магазині провінції Хубей

Київ • УНН

 • 50 перегляди

У Китаї 18 лютого вибух та пожежа в магазині феєрверків у місті Сян'ян провінції Хубей призвели до загибелі щонайменше 12 людей. Це вже не перший подібний інцидент у країні за останній час.

Вибухи феєрверків у Китаї - 12 людей загинуло у магазині провінції Хубей

У середу, 18 лютого, о другій половині дня, в Китаї стались вибух і пожежа в магазині феєрверків. За попередніми даними, загинуло щонайменше 12 людей. Про це повідомляє УНН з посиланням на Sky News.

Деталі

За інформацією китайських державних ЗМІ, служби екстреної допомоги загасили пожежу в магазині, назва якого не повідомляється, у місті Сян'ян, яке розташоване в центральній провінції Китаю Хубей. Повідомляється, що полум'я охопило площу 50 кв. м приміщення.

Також повідомляється, що вибухи, пов'язані з феєрверками, не є рідкістю в Китаї, де вони широко і часто нерозбірливо використовуються під час святкувань, таких як свято Місячного Нового року.

Крім того, за даними китайських державних ЗМІ, у неділю, 15 лютого вісім людей загинули і ще двоє отримали поранення після подібного інциденту в магазині феєрверків у провінції Цзянсу на сході Китаю.

У четвер, 12 лютого, вибух на фабриці феєрверків у провінції Хунань забрав життя дев'яти людей і поранив ще 26 людей.

І хоча у деяких китайських містах піротехніку заборонено з міркувань безпеки та забруднення повітря, ці заборони викликають суперечки. Адже петарди традиційно використовуються для відлякування злих духів і залишаються невід'ємною частиною святкування Нового року.

Вибух у китайському магазині піротехніки забрав життя восьми людей напередодні Місячного Нового року16.02.26, 07:01 • 4595 переглядiв

Євген Устименко

СвітПодії
Новий рік
Китай