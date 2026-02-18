Вибухи феєрверків у Китаї - 12 людей загинуло у магазині провінції Хубей
Київ • УНН
У Китаї 18 лютого вибух та пожежа в магазині феєрверків у місті Сян'ян провінції Хубей призвели до загибелі щонайменше 12 людей. Це вже не перший подібний інцидент у країні за останній час.
У середу, 18 лютого, о другій половині дня, в Китаї стались вибух і пожежа в магазині феєрверків. За попередніми даними, загинуло щонайменше 12 людей. Про це повідомляє УНН з посиланням на Sky News.
Деталі
За інформацією китайських державних ЗМІ, служби екстреної допомоги загасили пожежу в магазині, назва якого не повідомляється, у місті Сян'ян, яке розташоване в центральній провінції Китаю Хубей. Повідомляється, що полум'я охопило площу 50 кв. м приміщення.
Також повідомляється, що вибухи, пов'язані з феєрверками, не є рідкістю в Китаї, де вони широко і часто нерозбірливо використовуються під час святкувань, таких як свято Місячного Нового року.
Крім того, за даними китайських державних ЗМІ, у неділю, 15 лютого вісім людей загинули і ще двоє отримали поранення після подібного інциденту в магазині феєрверків у провінції Цзянсу на сході Китаю.
У четвер, 12 лютого, вибух на фабриці феєрверків у провінції Хунань забрав життя дев'яти людей і поранив ще 26 людей.
І хоча у деяких китайських містах піротехніку заборонено з міркувань безпеки та забруднення повітря, ці заборони викликають суперечки. Адже петарди традиційно використовуються для відлякування злих духів і залишаються невід'ємною частиною святкування Нового року.
