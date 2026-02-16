Вибух у китайському магазині піротехніки забрав життя восьми людей напередодні Місячного Нового року
Київ • УНН
У провінції Цзянсу внаслідок вибуху в крамниці феєрверків загинуло вісім осіб, ще двоє отримали опіки. Причиною стало порушення правил безпеки мешканцем біля торговельної точки.
Трагічний інцидент стався в неділю вдень у провінції Цзянсу на сході Китаю, де внаслідок потужного вибуху та подальшої пожежі в крамниці феєрверків загинуло вісім осіб. Влада повідомила, що ще двоє людей отримали незначні опіки, а причиною катастрофи стало грубе порушення правил безпеки одним із місцевих мешканців безпосередньо біля торговельної точки. Про це повідомляє AP, пише УНН.
Деталі
Вибух пролунав близько 14:30 у селі Дун'ань, коли мешканець неналежним чином запалив феєрверк поблизу крамниці, що спровокувало детонацію всього асортименту піротехніки. Пожежникам знадобилося півтори години, щоб повністю ліквідувати вогонь, а відповідальні за інцидент особи вже взяті під варту для проведення розслідування.
Випробування феєрверків та петард навколо магазинів має бути суворо заборонено. Необхідно виявити та усунути всі "сліпі зони" в системі безпеки
Посилення контролю за піротехнікою під час Свята весни
Оскільки Місячний Новий рік, що ознаменує початок Року Вогняного Коня, припадає на вівторок, 17 лютого, попит на піротехніку в країні досяг свого піку.
На тлі трагедії уряд закликав усі регіони посилити нагляд за виробництвом та продажем вибухонебезпечних товарів, особливо в сільській місцевості, де заборони на феєрверки часто ігноруються.
Влада прагне забезпечити безпечне святкування головного традиційного фестивалю країни, нагадуючи громадянам про високі ризики промислових аварій через нехтування елементарними нормами безпеки.
