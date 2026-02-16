Вибух у китайському магазині піротехніки забрав життя восьми людей напередодні Місячного Нового року

$42.990.00
6502 перегляди
Українська делегація на чолі з Будановим вирушила до Женеви на переговори з рф та США
15 лютого, 21:07 • 14029 перегляди
На Львівщині чоловік застрелив двох своїх дітей із мисливської рушниці, а потім вчинив самогубство
Ексклюзив
15 лютого, 14:11 • 35502 перегляди
Грип А в Україні: чим небезпечний для дітей і дорослих, як розпізнати та уникнути ускладненьPhoto
Ексклюзив
15 лютого, 11:51 • 36647 перегляди
Початок коридору затемнень та доленосних змін: астрологічний прогноз на 16 - 22 лютого
15 лютого, 10:18 • 31458 перегляди
У НАБУ заявили про затримання на кордоні ексміністра енергетики Галущенка
15 лютого, 09:15 • 30308 перегляди
У Мюнхені домовились про конкретні пакети енергетичної та військової допомоги Україні до 24 лютого - Зеленський
15 лютого, 08:20 • 70195 перегляди
Морози та сніг повертаються: якої погоди очікувати в Україні у найближчі три дні
14 лютого, 19:48 • 50649 перегляди
Зеленський отримав премію Евальда фон Клейста та згадав Орбана
14 лютого, 17:06 • 44751 перегляди
Україна має небагато ракет “Фламінго”, адже росіянам вдалося уразити одну з виробничих ліній - Зеленський
14 лютого, 16:21 • 34472 перегляди
Владислав Гераскевич на Мюнхенській конференції висловив вдячність за підтримку УкраїниPhoto
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Китай таємно будує ядерні об'єкти у віддалених гірських долинах - NYTPhoto15 лютого, 19:10 • 15107 перегляди
Держави члени Ради миру пообіцяли виділити понад 5 млрд доларів на відбудову Сектору Гази – Трамп15 лютого, 20:23 • 3462 перегляди
Угорщина та Словаччина вимагають від Хорватії відкриття альтернативного маршруту для транзиту нафти з рф в обхід України15 лютого, 21:02 • 6846 перегляди
Компанія Warner Bros Discovery розглядає можливість відновлення переговорів про продаж із Paramount на тлі зміненої пропозиції15 лютого, 21:47 • 3908 перегляди
У бєлгородській області зафіксували масштабні пошкодження енергетичної інфраструктури внаслідок масованого обстрілуVideo15 лютого, 22:26 • 6480 перегляди
Грип А в Україні: чим небезпечний для дітей і дорослих, як розпізнати та уникнути ускладненьPhoto
Ексклюзив
15 лютого, 14:11 • 35502 перегляди
Відкриті конкурси на держпосади: замість точкових "перезавантажень" необхідна системна реформа
Ексклюзив
13 лютого, 11:25 • 100510 перегляди
Чому Дональд Трамп не тисне на росію: політолог назвав причини
Ексклюзив
13 лютого, 10:00 • 158445 перегляди
Масниця: історія свята та традиційні страви13 лютого, 07:25 • 89306 перегляди
Експерт пояснив, чому пільги для авіагалузі - це інвестиція, а не втрати бюджету12 лютого, 11:15 • 105738 перегляди
01:45 • 1848 перегляди
14 лютого, 23:20 • 17609 перегляди
14 лютого, 08:54 • 26051 перегляди
13 лютого, 18:43 • 24737 перегляди
13 лютого, 18:03 • 27609 перегляди
Вибух у китайському магазині піротехніки забрав життя восьми людей напередодні Місячного Нового року

Київ • УНН

 • 14 перегляди

У провінції Цзянсу внаслідок вибуху в крамниці феєрверків загинуло вісім осіб, ще двоє отримали опіки. Причиною стало порушення правил безпеки мешканцем біля торговельної точки.

Вибух у китайському магазині піротехніки забрав життя восьми людей напередодні Місячного Нового року
Фото: AP

Трагічний інцидент стався в неділю вдень у провінції Цзянсу на сході Китаю, де внаслідок потужного вибуху та подальшої пожежі в крамниці феєрверків загинуло вісім осіб. Влада повідомила, що ще двоє людей отримали незначні опіки, а причиною катастрофи стало грубе порушення правил безпеки одним із місцевих мешканців безпосередньо біля торговельної точки. Про це повідомляє AP, пише УНН.

Деталі

Вибух пролунав близько 14:30 у селі Дун'ань, коли мешканець неналежним чином запалив феєрверк поблизу крамниці, що спровокувало детонацію всього асортименту піротехніки. Пожежникам знадобилося півтори години, щоб повністю ліквідувати вогонь, а відповідальні за інцидент особи вже взяті під варту для проведення розслідування.

На Львівщині стався вибух: зруйновано двоповерхову будівлю06.02.26, 19:49 • 3718 переглядiв

Випробування феєрверків та петард навколо магазинів має бути суворо заборонено. Необхідно виявити та усунути всі "сліпі зони" в системі безпеки

– наголосили в Міністерстві з надзвичайних ситуацій Китаю.

Посилення контролю за піротехнікою під час Свята весни

Оскільки Місячний Новий рік, що ознаменує початок Року Вогняного Коня, припадає на вівторок, 17 лютого, попит на піротехніку в країні досяг свого піку.

На тлі трагедії уряд закликав усі регіони посилити нагляд за виробництвом та продажем вибухонебезпечних товарів, особливо в сільській місцевості, де заборони на феєрверки часто ігноруються.

Влада прагне забезпечити безпечне святкування головного традиційного фестивалю країни, нагадуючи громадянам про високі ризики промислових аварій через нехтування елементарними нормами безпеки. 

У Пакистані смертник підірвався у шиїтській мечеті: загинула щонайменше 31 людина – ЗМІ06.02.26, 17:10 • 3868 переглядiв

Степан Гафтко

Світ
Новий рік
Село
Китай