Взрыв в китайском магазине пиротехники унес жизни восьми человек накануне Лунного Нового года

Трагический инцидент произошел в воскресенье днем в провинции Цзянсу на востоке Китая, где в результате мощного взрыва и последующего пожара в магазине фейерверков погибли восемь человек. Власти сообщили, что еще два человека получили незначительные ожоги, а причиной катастрофы стало грубое нарушение правил безопасности одним из местных жителей непосредственно возле торговой точки. Об этом сообщает AP, пишет УНН.

Детали

Взрыв прогремел около 14:30 в деревне Дунъань, когда житель ненадлежащим образом зажег фейерверк вблизи магазина, что спровоцировало детонацию всего ассортимента пиротехники. Пожарным понадобилось полтора часа, чтобы полностью ликвидировать огонь, а ответственные за инцидент лица уже взяты под стражу для проведения расследования.

Испытания фейерверков и петард вокруг магазинов должны быть строго запрещены. Необходимо выявить и устранить все "слепые зоны" в системе безопасности – подчеркнули в Министерстве по чрезвычайным ситуациям Китая.

Усиление контроля за пиротехникой во время Праздника весны

Поскольку Лунный Новый год, который ознаменует начало Года Огненной Лошади, приходится на вторник, 17 февраля, спрос на пиротехнику в стране достиг своего пика.

На фоне трагедии правительство призвало все регионы усилить надзор за производством и продажей взрывоопасных товаров, особенно в сельской местности, где запреты на фейерверки часто игнорируются.

Власти стремятся обеспечить безопасное празднование главного традиционного фестиваля страны, напоминая гражданам о высоких рисках промышленных аварий из-за пренебрежения элементарными нормами безопасности.

