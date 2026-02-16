$42.990.00
00:16 • 7146 просмотра
Украинская делегация во главе с Будановым отправилась в Женеву на переговоры с РФ и США
15 февраля, 21:07 • 14659 просмотра
На Львовщине мужчина застрелил двух своих детей из охотничьего ружья, а затем покончил жизнь самоубийством
15 февраля, 14:11 • 36152 просмотра
Грип А в Украине: чем опасен для детей и взрослых, как распознать и избежать осложненийPhoto
15 февраля, 11:51 • 37074 просмотра
Начало коридора затмений и судьбоносных перемен: астрологический прогноз на 16 - 22 февраля
15 февраля, 10:18 • 31742 просмотра
В НАБУ заявили о задержании на границе экс-министра энергетики Галущенко
15 февраля, 09:15 • 30490 просмотра
В Мюнхене договорились о конкретных пакетах энергетической и военной помощи Украине до 24 февраля – Зеленский
15 февраля, 08:20 • 70486 просмотра
Морозы и снег возвращаются: какой погоды ожидать в Украине в ближайшие три дня
14 февраля, 19:48 • 50755 просмотра
Зеленский получил премию Эвальда фон Клейста и упомянул Орбана
14 февраля, 17:06 • 44889 просмотра
Украина имеет немного ракет "Фламинго", ведь россиянам удалось поразить одну из производственных линий - Зеленский
14 февраля, 16:21 • 34531 просмотра
Владислав Гераскевич на Мюнхенской конференции выразил благодарность за поддержку УкраиныPhoto
Грип А в Украине: чем опасен для детей и взрослых, как распознать и избежать осложненийPhoto
15 февраля, 14:11 • 36155 просмотра
Открытые конкурсы на госдолжности: вместо точечных "перезагрузок" необходима системная реформа
13 февраля, 11:25 • 100764 просмотра
Почему Дональд Трамп не давит на россию: политолог назвал причины
13 февраля, 10:00 • 158708 просмотра
Масленица: история праздника и традиционные блюда13 февраля, 07:25 • 89470 просмотра
Эксперт объяснил, почему льготы для авиаотрасли - это инвестиция, а не потери бюджета12 февраля, 11:15 • 105935 просмотра
Взрыв в китайском магазине пиротехники унес жизни восьми человек накануне Лунного Нового года

Киев • УНН

 • 408 просмотра

В провинции Цзянсу в результате взрыва в магазине фейерверков погибли восемь человек, еще двое получили ожоги. Причиной стало нарушение правил безопасности жителем возле торговой точки.

Взрыв в китайском магазине пиротехники унес жизни восьми человек накануне Лунного Нового года
Фото: AP

Трагический инцидент произошел в воскресенье днем в провинции Цзянсу на востоке Китая, где в результате мощного взрыва и последующего пожара в магазине фейерверков погибли восемь человек. Власти сообщили, что еще два человека получили незначительные ожоги, а причиной катастрофы стало грубое нарушение правил безопасности одним из местных жителей непосредственно возле торговой точки. Об этом сообщает AP, пишет УНН.

Детали

Взрыв прогремел около 14:30 в деревне Дунъань, когда житель ненадлежащим образом зажег фейерверк вблизи магазина, что спровоцировало детонацию всего ассортимента пиротехники. Пожарным понадобилось полтора часа, чтобы полностью ликвидировать огонь, а ответственные за инцидент лица уже взяты под стражу для проведения расследования.

На Львовщине произошел взрыв: разрушено двухэтажное здание06.02.26, 19:49 • 3718 просмотров

Испытания фейерверков и петард вокруг магазинов должны быть строго запрещены. Необходимо выявить и устранить все "слепые зоны" в системе безопасности

– подчеркнули в Министерстве по чрезвычайным ситуациям Китая.

Усиление контроля за пиротехникой во время Праздника весны

Поскольку Лунный Новый год, который ознаменует начало Года Огненной Лошади, приходится на вторник, 17 февраля, спрос на пиротехнику в стране достиг своего пика.

На фоне трагедии правительство призвало все регионы усилить надзор за производством и продажей взрывоопасных товаров, особенно в сельской местности, где запреты на фейерверки часто игнорируются.

Власти стремятся обеспечить безопасное празднование главного традиционного фестиваля страны, напоминая гражданам о высоких рисках промышленных аварий из-за пренебрежения элементарными нормами безопасности. 

В Пакистане смертник подорвался в шиитской мечети: погиб по меньшей мере 31 человек – СМИ06.02.26, 17:10 • 3868 просмотров

Степан Гафтко

Новости Мира
Новый год
Село
Китай