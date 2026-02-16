Взрыв в китайском магазине пиротехники унес жизни восьми человек накануне Лунного Нового года
Киев • УНН
В провинции Цзянсу в результате взрыва в магазине фейерверков погибли восемь человек, еще двое получили ожоги. Причиной стало нарушение правил безопасности жителем возле торговой точки.
Трагический инцидент произошел в воскресенье днем в провинции Цзянсу на востоке Китая, где в результате мощного взрыва и последующего пожара в магазине фейерверков погибли восемь человек. Власти сообщили, что еще два человека получили незначительные ожоги, а причиной катастрофы стало грубое нарушение правил безопасности одним из местных жителей непосредственно возле торговой точки. Об этом сообщает AP, пишет УНН.
Взрыв прогремел около 14:30 в деревне Дунъань, когда житель ненадлежащим образом зажег фейерверк вблизи магазина, что спровоцировало детонацию всего ассортимента пиротехники. Пожарным понадобилось полтора часа, чтобы полностью ликвидировать огонь, а ответственные за инцидент лица уже взяты под стражу для проведения расследования.
Испытания фейерверков и петард вокруг магазинов должны быть строго запрещены. Необходимо выявить и устранить все "слепые зоны" в системе безопасности
Усиление контроля за пиротехникой во время Праздника весны
Поскольку Лунный Новый год, который ознаменует начало Года Огненной Лошади, приходится на вторник, 17 февраля, спрос на пиротехнику в стране достиг своего пика.
На фоне трагедии правительство призвало все регионы усилить надзор за производством и продажей взрывоопасных товаров, особенно в сельской местности, где запреты на фейерверки часто игнорируются.
Власти стремятся обеспечить безопасное празднование главного традиционного фестиваля страны, напоминая гражданам о высоких рисках промышленных аварий из-за пренебрежения элементарными нормами безопасности.
