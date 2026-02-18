Взрывы фейерверков в Китае - 12 человек погибли в магазине провинции Хубэй
Киев • УНН
В Китае 18 февраля взрыв и пожар в магазине фейерверков в городе Сянъян провинции Хубэй привели к гибели по меньшей мере 12 человек. Это уже не первый подобный инцидент в стране за последнее время.
В среду, 18 февраля, во второй половине дня, в Китае произошли взрыв и пожар в магазине фейерверков. По предварительным данным, погибло по меньшей мере 12 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Sky News.
Детали
По информации китайских государственных СМИ, службы экстренной помощи потушили пожар в магазине, название которого не сообщается, в городе Сянъян, расположенном в центральной провинции Китая Хубэй. Сообщается, что пламя охватило площадь 50 кв. м помещения.
Также сообщается, что взрывы, связанные с фейерверками, не являются редкостью в Китае, где они широко и часто неразборчиво используются во время празднований, таких как праздник Лунного Нового года.
Кроме того, по данным китайских государственных СМИ, в воскресенье, 15 февраля, восемь человек погибли и еще двое получили ранения после подобного инцидента в магазине фейерверков в провинции Цзянсу на востоке Китая.
В четверг, 12 февраля, взрыв на фабрике фейерверков в провинции Хунань унес жизни девяти человек и ранил еще 26 человек.
И хотя в некоторых китайских городах пиротехника запрещена из соображений безопасности и загрязнения воздуха, эти запреты вызывают споры. Ведь петарды традиционно используются для отпугивания злых духов и остаются неотъемлемой частью празднования Нового года.
