Взрывы фейерверков в Китае - 12 человек погибли в магазине провинции Хубэй

$43.260.09
51.170.01
ukenru
15:06 • 3200 просмотра
Истребители линейки “F”: от культового “Топ Ган” до современного F-35PhotoVideo
Эксклюзив
14:25 • 6298 просмотра
Света меньше, а суммы в платежках больше — как это работает
Эксклюзив
12:34 • 14244 просмотра
Defence City: фильтр добропорядочности или инструмент блокирования развития ОПК
Эксклюзив
10:59 • 15239 просмотра
Приговор и амнистия благодаря усыновлению ребенка: у парламентской ВСК много вопросов к директору НАБУ Кривоносу
10:49 • 14188 просмотра
Политическая часть переговоров остается сложной, стороны договорились продолжать диалог - Зеленский
10:05 • 19111 просмотра
Украинская сторона подтвердила завершение около двухчасовых переговоров в Женеве
18 февраля, 09:44 • 22431 просмотра
Зеленский раскрыл задачи украинской делегации в Женеве после констатации попыток рф затянуть переговоры
18 февраля, 08:42 • 16685 просмотра
В Женеве начался второй день переговоров Украина-США-рф - Умеров
18 февраля, 07:55 • 17515 просмотра
Зеленский: Украина ввела пакет санкций против лукашенко
17 февраля, 18:24 • 26325 просмотра
Умеров о мирных переговорах в Женеве: завтра политическая и военная группы продолжат работу
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Масштабный сбой произошел ночью в работе сервисов Google, YouTube и Cloudflare
Делец организовал миллионную схему на поставках войску баллистических очков, которые простреливались, ему объявили подозрение - Генпрокурор
Госсекретарь Ватикана: есть значительный пессимизм и не кажется, что есть реальный прогресс в отношении мира в войне в Украине
Переговоры Украины, США и рф в Женеве завершились - росСМИ
Почему НСЗУ и Минздрав игнорируют вопросы журналистов о сотрудничестве со скандальной клиникой Odrex?
публикации
Истребители линейки "F": от культового "Топ Ган" до современного F-35
Почему НСЗУ и Минздрав игнорируют вопросы журналистов о сотрудничестве со скандальной клиникой Odrex?
Defence City: фильтр добропорядочности или инструмент блокирования развития ОПК
Эксклюзив
12:34 • 14244 просмотра
Стратегия затягивания: как защита скандального врача Виталия Русакова тормозит суд
Госслужба занятости назвала ТОП-10 самых востребованных профессий
Владимир Зеленский
Роберт Фицо
Петер Сийярто
Рустем Умеров
Кирилл Буданов
Украина
Соединённые Штаты
Женева
Венгрия
Словакия
Шайа ЛаБаф устроил драку на Марди Гра с медиками, арестом и танцами во Французском квартале
Звезда сериала "Бумажный дом" Урсула Корберо впервые стала мамой
Cardi B со сцены заявила, что больше не состоит в отношениях с отцом своего ребенка
Ирина Билык поразила новым имиджем после бьюти-перевоплощения
Алёна Алёна рассказала о резком ухудшении самочувствия и диагностированном бронхите
Социальная сеть
Техника
Отопление
Фильм
Lockheed Martin F-22 Raptor

Взрывы фейерверков в Китае - 12 человек погибли в магазине провинции Хубэй

Киев • УНН

 • 164 просмотра

В Китае 18 февраля взрыв и пожар в магазине фейерверков в городе Сянъян провинции Хубэй привели к гибели по меньшей мере 12 человек. Это уже не первый подобный инцидент в стране за последнее время.

Взрывы фейерверков в Китае - 12 человек погибли в магазине провинции Хубэй

В среду, 18 февраля, во второй половине дня, в Китае произошли взрыв и пожар в магазине фейерверков. По предварительным данным, погибло по меньшей мере 12 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Sky News.

Детали

По информации китайских государственных СМИ, службы экстренной помощи потушили пожар в магазине, название которого не сообщается, в городе Сянъян, расположенном в центральной провинции Китая Хубэй. Сообщается, что пламя охватило площадь 50 кв. м помещения.

Также сообщается, что взрывы, связанные с фейерверками, не являются редкостью в Китае, где они широко и часто неразборчиво используются во время празднований, таких как праздник Лунного Нового года.

Кроме того, по данным китайских государственных СМИ, в воскресенье, 15 февраля, восемь человек погибли и еще двое получили ранения после подобного инцидента в магазине фейерверков в провинции Цзянсу на востоке Китая.

В четверг, 12 февраля, взрыв на фабрике фейерверков в провинции Хунань унес жизни девяти человек и ранил еще 26 человек.

И хотя в некоторых китайских городах пиротехника запрещена из соображений безопасности и загрязнения воздуха, эти запреты вызывают споры. Ведь петарды традиционно используются для отпугивания злых духов и остаются неотъемлемой частью празднования Нового года.

Взрыв в китайском магазине пиротехники унес жизни восьми человек накануне Лунного Нового года

Евгений Устименко

Новости МираПроисшествия
Новый год
Китай