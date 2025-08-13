Вибух стався на заводі вибухівки в Бразилії: дев'ять загиблих

$41.450.06
В Україні з 1 вересня зростуть розміри президентських стипендій: скільки отримуватимуть школярі та студенти
12 серпня, 15:14 • 47446 перегляди
Місія виживання: чи врятує спецрежим Defence City авіабудування України
12 серпня, 14:45 • 37336 перегляди
Решетилова про законопроєкт щодо Військового омбудсмана: має бути ухвалений на наступному тижні
12 серпня, 13:48 • 66735 перегляди
Ми-8 на гачку кремля? Як українські вертольоти віддали у технічну залежність від компанії з російськими зв’язкамиPhoto
12 серпня, 13:29 • 38245 перегляди
Зеленський доручив уряду розглянути спрощення перетину кордону для українців до 22 років
12 серпня, 12:50 • 39453 перегляди
Розвідка про обмін полоненими: "Стамбул-2" ще не закінчений, рф не повернула ще всі категорії
12 серпня, 12:25 • 107356 перегляди
БАДи під тиском реформи: оператори ринку закликають до змін і подовження перехідного періоду
12 серпня, 11:50 • 98400 перегляди
Новий штам COVID-19 "Stratus" шириться Україною: в чому його особливості та кому загрожує
12 серпня, 09:50 • 96760 перегляди
Акціонерів банку "Конкорд" позбавили доступу до правосуддя - юристи
12 серпня, 09:30 • 46123 перегляди
"Приєднання територій не є кінцевою метою путіна": Подоляк вказав на єдиний шлях до сталого миру
756мм
Малюк про ліквідацію російського генерала Кирилова: понад 4,5 тисячі разів давав команду використати хімзброю проти ЗСУ
ЗСУ відбили околиці Степногірська, ворог просунувся на Донеччині - DeepState
Міноборони рф звинувачує Україну в "підготовці провокації" для зриву зустрічі Трампа і путіна
Заступник командира військової частини організував "дистанційну службу" і забирав виплати підлеглих
Наслідки втрати Україною контролю над Донецькою областю для фронту - прогноз ISW
В Україні з 1 вересня зростуть розміри президентських стипендій: скільки отримуватимуть школярі та студенти
Правовий парадокс або як Верховний Суд по різному застосував одну і ту саму норму закону в аналогічних справах
Ми-8 на гачку кремля? Як українські вертольоти віддали у технічну залежність від компанії з російськими зв'язками
БАДи під тиском реформи: оператори ринку закликають до змін і подовження перехідного періоду
Леонардо Ді Капріо не впізнала і обшукала поліція на Ібіці
Прем'єру "Шрек 5" офіційно відкладено: нову дату виходу у кінотеатрах вже встановлено
Легенда знову в строю: гітара Едді Ван Халена вперше за 40 років піде з молотка
"Часу більше немає": Мадонна закликала Папу Лева XIV відвідати Газу
Роналду заручився з Родрігес: модель показала обручку з діамантом
Вибух стався на заводі вибухівки в Бразилії: дев'ять загиблих

Київ • УНН

 • 494 перегляди

На заводі вибухівки Enaex Brasil у Бразилії стався вибух, внаслідок якого загинуло дев'ять осіб та семеро отримали поранення. Міністерство праці розпочало розслідування умов безпеки.

Вибух стався на заводі вибухівки в Бразилії: дев'ять загиблих

Щонайменше дев'ять людей загинули та ще семеро отримали поранення у вівторок внаслідок вибуху на заводі вибухівки в Куатро-Баррас, муніципалітеті штату Парана на півдні Бразилії, повідомляє місцева влада, пише УНН з посиланням на Xinhua.

Деталі

Вибух стався вранці на об'єктах компанії Enaex Brasil у промисловій зоні поблизу Куритиби, столиці штату.

Enaex Brasil опублікувала заяву зі списком дев'яти жертв, висловивши співчуття та запропонувавши співпрацю зі слідством. Сімом пораненим було надано медичну допомогу на місці події, додала компанія.

Міністерство праці Бразилії розпочало розслідування щодо умов безпеки в штаб-квартирі компанії.

Міністерство громадської безпеки Парани Хадсон Тейшейра заявив на пресконференції, що тіла жертв настільки сильно пошкоджені, що для підтвердження їхньої особи знадобляться тести ДНК.

За словами Тейшейри, вибух стався, коли група працівників працювала з вибуховими матеріалами, які збиралися завантажити у вантажівку.

Вибух на металургійному заводі у Пенсильванії: є загиблі та поранені

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

