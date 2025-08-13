Вибух стався на заводі вибухівки в Бразилії: дев'ять загиблих

Щонайменше дев'ять людей загинули та ще семеро отримали поранення у вівторок внаслідок вибуху на заводі вибухівки в Куатро-Баррас, муніципалітеті штату Парана на півдні Бразилії, повідомляє місцева влада, пише УНН з посиланням на Xinhua.

Деталі

Вибух стався вранці на об'єктах компанії Enaex Brasil у промисловій зоні поблизу Куритиби, столиці штату.

Enaex Brasil опублікувала заяву зі списком дев'яти жертв, висловивши співчуття та запропонувавши співпрацю зі слідством. Сімом пораненим було надано медичну допомогу на місці події, додала компанія.

Міністерство праці Бразилії розпочало розслідування щодо умов безпеки в штаб-квартирі компанії.

Міністерство громадської безпеки Парани Хадсон Тейшейра заявив на пресконференції, що тіла жертв настільки сильно пошкоджені, що для підтвердження їхньої особи знадобляться тести ДНК.

За словами Тейшейри, вибух стався, коли група працівників працювала з вибуховими матеріалами, які збиралися завантажити у вантажівку.

