Взрыв произошел на заводе взрывчатых веществ в Бразилии: девять погибших
Киев • УНН
На заводе взрывчатых веществ Enaex Brasil в Бразилии произошел взрыв, в результате которого погибли девять человек и семеро получили ранения. Министерство труда начало расследование условий безопасности.
По меньшей мере девять человек погибли и еще семеро получили ранения во вторник в результате взрыва на заводе взрывчатых веществ в Куатро-Баррас, муниципалитете штата Парана на юге Бразилии, сообщает местная власть, пишет УНН со ссылкой на Xinhua.
Детали
Взрыв произошел утром на объектах компании Enaex Brasil в промышленной зоне вблизи Куритибы, столицы штата.
Enaex Brasil опубликовала заявление со списком девяти жертв, выразив соболезнования и предложив сотрудничество со следствием. Семи раненым была оказана медицинская помощь на месте происшествия, добавила компания.
Министерство труда Бразилии начало расследование условий безопасности в штаб-квартире компании.
Министр общественной безопасности Параны Хадсон Тейшейра заявил на пресс-конференции, что тела жертв настолько сильно повреждены, что для подтверждения их личности понадобятся тесты ДНК.
По словам Тейшейры, взрыв произошел, когда группа работников работала со взрывчатыми материалами, которые собирались загрузить в грузовик.
