Потужний вибух на заводі "Точмаш" у Донецьку знищив склад боєприпасів та БПЛА
Київ • УНН
В окупованому Донецьку знищено цех заводу "Точмаш" через детонацію боєприпасів. Рух АТЕШ повідомляє про значні втрати серед російських військових.
У тимчасово окупованому Донецьку стався потужний вибух у промисловій зоні на Київському проспекті. За повідомленнями з відкритих джерел, удар припав по території заводу "Точмаш", де міг детонувати склад боєприпасів, передає УНН.
Деталі
Про наслідки вибуху повідомив журналіст Денис Казанський. За його словами, у Донецьку було знищено один із цехів заводу "Точмаш".
В Донецьку страшним вибухом знищений один із цехів заводу "Точмаш". В ньому здетонував склад боєприпасів. За деякими даними, там знаходився склад БПЛА
Він також повідомив, що вибух стався у промисловій зоні на Київському проспекті.
Крім того, агенти руху "АТЕШ" заявили про прильоти по військових складах у місті. За їхньою інформацією, серед російських військових є значні втрати. Також повідомляється, що на місце події виїхали карети швидкої допомоги.
У Донецьку прильоти по військовими складами. Серед російських військових багато 200-х, повідомляють агенти "АТЕШ". Карети швидкої допомоги вже виїхали на місце подій. Успішні удари по окупантах можливі в тому числі завдяки тому, що ви передаєте інформацію про місцезнаходження російських військових
Нагадаємо
