Мощный взрыв на заводе "Точмаш" в Донецке уничтожил склад боеприпасов и БПЛА
В оккупированном Донецке уничтожен цех завода "Точмаш" из-за детонации боеприпасов. Движение АТЕШ сообщает о значительных потерях среди российских военных.
Во временно оккупированном Донецке произошел мощный взрыв в промышленной зоне на Киевском проспекте. По сообщениям из открытых источников, удар пришелся по территории завода "Точмаш", где мог детонировать склад боеприпасов, передает УНН.
Детали
О последствиях взрыва сообщил журналист Денис Казанский. По его словам, в Донецке был уничтожен один из цехов завода "Точмаш".
В Донецке страшным взрывом уничтожен один из цехов завода "Точмаш". В нем сдетонировал склад боеприпасов. По некоторым данным, там находился склад БПЛА
Он также сообщил, что взрыв произошел в промышленной зоне на Киевском проспекте.
Кроме того, агенты движения "АТЕШ" заявили о прилетах по военным складам в городе. По их информации, среди российских военных есть значительные потери. Также сообщается, что на место происшествия выехали кареты скорой помощи.
В Донецке прилеты по военным складам. Среди российских военных много 200-х, сообщают агенты "АТЕШ". Кареты скорой помощи уже выехали на место событий. Успешные удары по оккупантам возможны в том числе благодаря тому, что вы передаете информацию о местонахождении российских военных
Напомним
