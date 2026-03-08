$43.810.0050.900.00
12:28
Международный женский день 8 марта - история, значение и вызовы современности
11:12
Силы обороны поразили "Панцирь-С1", десантный катер и пункты управления врагаPhoto
08:41
Годовщина корпуса "Азов" - бойцы получили награды и отличияPhoto
08:15
"Ваши сила и роль - это не один день" - Зеленский поздравил украинок с 8 мартаPhoto
Эксклюзив
7 марта, 13:30
Женщины в армии: о службе, усталости, материнстве и цене возвращения
Эксклюзив
7 марта, 12:32
Как убрать живот и укрепить тело дома - советы тренера
Эксклюзив
7 марта, 10:22
Сокращение импорта топлива из европейских стран - чем это грозит Украине
7 марта, 10:06
Силы обороны ударили ракетами ATACMS и SCALP по базе "шахедов" в районе ДАП - Генштаб показал видеоVideo
6 марта, 23:10
США могут снять санкции с российской нефти для стабилизации рынка – Бессент
6 марта, 15:35
ЕС рассматривает финансовую помощь для возобновления поставок нефти через "Дружбу"
Мощный взрыв на заводе "Точмаш" в Донецке уничтожил склад боеприпасов и БПЛА

Киев • УНН

 • 2414 просмотра

В оккупированном Донецке уничтожен цех завода "Точмаш" из-за детонации боеприпасов. Движение АТЕШ сообщает о значительных потерях среди российских военных.

Мощный взрыв на заводе "Точмаш" в Донецке уничтожил склад боеприпасов и БПЛА
Фото: t.me/kazansky2017

Во временно оккупированном Донецке произошел мощный взрыв в промышленной зоне на Киевском проспекте. По сообщениям из открытых источников, удар пришелся по территории завода "Точмаш", где мог детонировать склад боеприпасов, передает УНН.

Детали

О последствиях взрыва сообщил журналист Денис Казанский. По его словам, в Донецке был уничтожен один из цехов завода "Точмаш".

В Донецке страшным взрывом уничтожен один из цехов завода "Точмаш". В нем сдетонировал склад боеприпасов. По некоторым данным, там находился склад БПЛА

- подчеркнул Казанский.

Он также сообщил, что взрыв произошел в промышленной зоне на Киевском проспекте.

Кроме того, агенты движения "АТЕШ" заявили о прилетах по военным складам в городе. По их информации, среди российских военных есть значительные потери. Также сообщается, что на место происшествия выехали кареты скорой помощи.

В Донецке прилеты по военным складам. Среди российских военных много 200-х, сообщают агенты "АТЕШ". Кареты скорой помощи уже выехали на место событий. Успешные удары по оккупантам возможны в том числе благодаря тому, что вы передаете информацию о местонахождении российских военных

 - говорится в сообщении "АТЕШ".

Напомним

В шести оккупированных городах Украины, включая Луганск и Донецк, состоялась выставка "Харьковская весна". Ее цель - пропаганда продолжения войны и оккупации Харьковщины.

Алла Киосак

ОбществоВойна в УкраинеПроисшествия
российская пропаганда
Военное положение
Война в Украине
Харьковская область
Украина
Луганск
Донецк