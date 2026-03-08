Мощный взрыв на заводе "Точмаш" в Донецке уничтожил склад боеприпасов и БПЛА

Во временно оккупированном Донецке произошел мощный взрыв в промышленной зоне на Киевском проспекте. По сообщениям из открытых источников, удар пришелся по территории завода "Точмаш", где мог детонировать склад боеприпасов, передает УНН.

О последствиях взрыва сообщил журналист Денис Казанский. По его словам, в Донецке был уничтожен один из цехов завода "Точмаш".

В Донецке страшным взрывом уничтожен один из цехов завода "Точмаш". В нем сдетонировал склад боеприпасов. По некоторым данным, там находился склад БПЛА

Он также сообщил, что взрыв произошел в промышленной зоне на Киевском проспекте.

Кроме того, агенты движения "АТЕШ" заявили о прилетах по военным складам в городе. По их информации, среди российских военных есть значительные потери. Также сообщается, что на место происшествия выехали кареты скорой помощи.

В Донецке прилеты по военным складам. Среди российских военных много 200-х, сообщают агенты "АТЕШ". Кареты скорой помощи уже выехали на место событий. Успешные удары по оккупантам возможны в том числе благодаря тому, что вы передаете информацию о местонахождении российских военных