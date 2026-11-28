Вибух біля школи в Афганістані забрав життя 10 учнів, понад 100 поранені
Київ • УНН
Вибух біля школи в Асадабаді вбив щонайменше 10 учнів і поранив 110 людей. Попередньо, причиною стала недбалість на складі вибухівки.
Щонайменше 10 учнів загинули, а ще 110 отримали поранення внаслідок вибуху поблизу школи в Афганістані, повідомив урядовий речник у коментарі BBC, пише УНН.
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Інцидент стався в суботу, 28 листопада, вранці в районі Андерсейр міста Асадабад, столиці провінції Кунар, повідомив речник міністерства внутрішніх справ уряду Талібану.
У публікації у X Абдул Матін Кані заявив, що, згідно з попередніми даними розслідування, вибух був спричинений "недбалістю та необережністю" на складі вибухівки, що належить сусіднім гірничодобувним компаніям.
Розслідування інциденту триває, додав він.
На відео, поширеному в соціальних мережах, видно, як кількох поранених дітей витягують з машин і доставляють до відділення невідкладної допомоги лікарні в Асадабаді, поки великий натовп спостерігав за цим.
На фотографіях з лікарні також видно дітей, які лежать поруч одне з одним на лікарняних ліжках з бинтами навколо голов.
Гірничодобувна промисловість є важливою галуззю промисловості в Афганістані, але стандарти безпеки часто низькі, що призводить до нещасних випадків.
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