Взрыв возле школы в Афганистане унес жизни 10 учеников, более 100 получили ранения
Киев • УНН
Взрыв возле школы в Асадабаде убил по меньшей мере 10 учеников и ранил 110 человек. Предварительно, причиной стала халатность на складе взрывчатых веществ.
По меньшей мере 10 учеников погибли, еще 110 получили ранения в результате взрыва возле школы в Афганистане, сообщил правительственный представитель в комментарии BBC, пишет УНН.
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Инцидент произошел в субботу, 28 ноября, утром в районе Андерсейр города Асадабад, столицы провинции Кунар, сообщил представитель министерства внутренних дел правительства Талибана.
В публикации в X Абдул Матин Кани заявил, что, согласно предварительным данным расследования, взрыв был вызван "небрежностью и неосторожностью" на складе взрывчатых веществ, принадлежащем соседним горнодобывающим компаниям.
Расследование инцидента продолжается, добавил он.
На видео, распространенном в социальных сетях, видно, как нескольких раненых детей вытаскивают из машин и доставляют в отделение неотложной помощи больницы в Асадабаде, пока большая толпа наблюдала за происходящим.
На фотографиях из больницы также видны дети, лежащие рядом друг с другом на больничных койках с бинтами вокруг головы.
Горнодобывающая промышленность является важной отраслью в Афганистане, однако стандарты безопасности часто остаются низкими, что приводит к несчастным случаям.
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